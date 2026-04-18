Yvon Mvogo devient pour un temps capitaine du FC Lorient

Yvon Mvogo sera capitaine du FC Lorient pour la réception de l'OM, samedi. Le gardien fribourgeois profite d'une hécatombe de blessure dans l'effectif breton.

Blick Sport

En plus de garder les cages du FC Lorient, Yvon Mvogo sera samedi capitaine des Merlus face à l'OM. Olivier Pantaloni, son entraîneur, a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse vendredi. Une première sous l'ère Pantaloni à Lorient, une deuxième en Bretagne, puisqu'il avait déjà été capitaine en avril 2024, face à l'OGC Nice.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Yvon Mvogo, 12 sélections avec la Nati, «profite» d'une avalanche de blessures parmi les cadres lorientais: Laurent Abergel, capitaine habituel, est juste sur le retour et ne sera pas titulaire, pendant que les deux vices-capitaines sont blessés.

Une belle récompense pour le Marlinois, devenu une figure respectée de Ligue 1 cette saison. Son FC Lorient, néo-promu, se classe pour l'instant dans le Top 10 de Ligue 1. Il jouera déjà son 115e match avec les Merlus, son 82e en première division française.