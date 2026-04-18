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Face à l'OM
Yvon Mvogo devient pour un temps capitaine du FC Lorient

Yvon Mvogo sera capitaine du FC Lorient pour la réception de l'OM, samedi. Le gardien fribourgeois profite d'une hécatombe de blessure dans l'effectif breton.
Publié: 18:10 heures
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Yvon Mvogo portera samedi le brassard de capitaine avec le FC Lorient.
Photo: Getty Images
Blick Sport

En plus de garder les cages du FC Lorient, Yvon Mvogo sera samedi capitaine des Merlus face à l'OM. Olivier Pantaloni, son entraîneur, a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse vendredi. Une première sous l'ère Pantaloni à Lorient, une deuxième en Bretagne, puisqu'il avait déjà été capitaine en avril 2024, face à l'OGC Nice.

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Yvon Mvogo, 12 sélections avec la Nati, «profite» d'une avalanche de blessures parmi les cadres lorientais: Laurent Abergel, capitaine habituel, est juste sur le retour et ne sera pas titulaire, pendant que les deux vices-capitaines sont blessés.

Une belle récompense pour le Marlinois, devenu une figure respectée de Ligue 1 cette saison. Son FC Lorient, néo-promu, se classe pour l'instant dans le Top 10 de Ligue 1. Il jouera déjà son 115e match avec les Merlus, son 82e en première division française.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
RC Lens
29
28
62
3
Lille OSC
Lille OSC
29
15
53
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
30
18
52
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
29
14
51
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
29
8
50
7
AS Monaco
AS Monaco
29
7
49
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
28
12
43
9
FC Lorient
FC Lorient
30
-4
41
10
Toulouse FC
Toulouse FC
30
-1
37
11
Stade Brestois
Stade Brestois
28
-6
36
12
Paris FC
Paris FC
29
-8
35
13
Angers SCO
Angers SCO
1:1
30
-14
34
14
Le Havre AC
Le Havre AC
1:1
30
-13
30
15
OGC Nice
OGC Nice
29
-22
28
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
29
-14
24
17
FC Nantes
FC Nantes
28
-21
19
18
FC Metz
FC Metz
29
-37
15
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