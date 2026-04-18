Yvon Mvogo devient pour un temps capitaine du FC Lorient

En plus de garder les cages du FC Lorient, Yvon Mvogo sera samedi capitaine des Merlus face à l'OM. Olivier Pantaloni, son entraîneur, a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse vendredi. Une première sous l'ère Pantaloni à Lorient, une deuxième en Bretagne, puisqu'il avait déjà été capitaine en avril 2024, face à l'OGC Nice.
Yvon Mvogo, 12 sélections avec la Nati, «profite» d'une avalanche de blessures parmi les cadres lorientais: Laurent Abergel, capitaine habituel, est juste sur le retour et ne sera pas titulaire, pendant que les deux vices-capitaines sont blessés.
Une belle récompense pour le Marlinois, devenu une figure respectée de Ligue 1 cette saison. Son FC Lorient, néo-promu, se classe pour l'instant dans le Top 10 de Ligue 1. Il jouera déjà son 115e match avec les Merlus, son 82e en première division française.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
27
38
63
2
RC Lens
29
28
62
3
Lille OSC
29
15
53
4
Olympique Marseille
30
18
52
5
Olympique Lyonnais
29
14
51
6
Stade Rennais FC
29
8
50
7
AS Monaco
29
7
49
8
RC Strasbourg
28
12
43
9
FC Lorient
30
-4
41
10
Toulouse FC
30
-1
37
11
Stade Brestois
28
-6
36
12
Paris FC
29
-8
35
13
Angers SCO
1:1
30
-14
34
14
Le Havre AC
1:1
30
-13
30
15
OGC Nice
29
-22
28
16
AJ Auxerre
29
-14
24
17
FC Nantes
28
-21
19
18
FC Metz
29
-37
15