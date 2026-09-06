Gianfadri ConradVideo-Redaktor Sport
Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
3
4
9
2
Olympique Lyonnais
3
4
7
3
Lille OSC
3
3
7
4
Stade Brestois
3
1
5
5
Paris FC
2
3
4
6
Stade Rennais FC
2
1
4
7
ESTAC Troyes
2
1
4
8
FC Lorient
3
0
4
9
Olympique Marseille
2
2
3
10
RC Lens
3
1
3
11
Angers SCO
2
0
3
12
RC Strasbourg
2
-3
3
13
Le Mans FC
3
-1
2
13
Paris Saint-Germain
3
-1
2
15
OGC Nice
3
-3
2
16
Le Havre AC
3
-2
1
17
Toulouse FC
3
-3
1
18
AJ Auxerre
3
-7
0
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Relégation