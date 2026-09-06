DE
FR

Difficile à imaginer
En 2022, on jouait encore au football dans ce stade français

Jusqu'en 2022, le Stade des Costières était le stade du club du Nîmes Olympique. Depuis, il se délite peu à peu. Mais une lueur d'espoir se profile désormais pour les supporters et les joueurs.
Publié: 08:57 heures
Blick_Portrait_2428.JPG
Gianfadri ConradVideo-Redaktor Sport
Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
AS Monaco
3
4
9
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
3
4
7
3
Lille OSC
Lille OSC
3
3
7
4
Stade Brestois
Stade Brestois
3
1
5
5
Paris FC
Paris FC
2
3
4
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
2
1
4
7
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
2
1
4
8
FC Lorient
FC Lorient
3
0
4
9
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
10
RC Lens
RC Lens
3
1
3
11
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
12
RC Strasbourg
RC Strasbourg
2
-3
3
13
Le Mans FC
Le Mans FC
3
-1
2
13
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
-1
2
15
OGC Nice
OGC Nice
3
-3
2
16
Le Havre AC
Le Havre AC
3
-2
1
17
Toulouse FC
Toulouse FC
3
-3
1
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-7
0
Ligue des Champions
Qualifications pour la Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus