L'Américaine Michele Kang a racheté l'Olympique lyonnais

ATS Agence télégraphique suisse
Comme annoncé mardi, Michele Kang a racheté la totalité des parts d'EFG détenues par la holding placée sous administration judiciaire Eagle Bidco, soit 87,78% du capital pour un prix de 30 millions de dollars (26,3 millions d'euros), explique le groupe dans un communiqué.
«Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire», a déclaré la nouvelle propriétaire du club, citée dans le communiqué.
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
34
45
76
2
RC Lens
34
31
70
3
Lille OSC
34
15
61
4
Olympique Lyonnais
34
13
60
5
Olympique Marseille
34
18
59
6
Stade Rennais FC
34
9
59
7
AS Monaco
34
6
54
8
RC Strasbourg
34
11
53
9
Toulouse FC
34
1
45
10
FC Lorient
34
-3
45
11
Paris FC
34
-3
44
12
Stade Brestois
34
-12
39
13
Angers SCO
34
-19
36
14
Le Havre AC
34
-12
35
15
AJ Auxerre
34
-10
34
16
OGC Nice
34
-23
32
17
FC Nantes
34
-23
24
18
FC Metz
34
-44
17
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