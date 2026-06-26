L'Américaine Michele Kang a racheté l'Olympique lyonnais

L'Américaine Michele Kang est devenue actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. La femme d'affaires dirige le pensionnaire de Ligue 1 depuis un an, a annoncé Eagle Football Group, propriétaire du club jusque-là.

ATS Agence télégraphique suisse

Comme annoncé mardi, Michele Kang a racheté la totalité des parts d'EFG détenues par la holding placée sous administration judiciaire Eagle Bidco, soit 87,78% du capital pour un prix de 30 millions de dollars (26,3 millions d'euros), explique le groupe dans un communiqué.

«Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire», a déclaré la nouvelle propriétaire du club, citée dans le communiqué.