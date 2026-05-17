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«Coach Vahid» est intervenu
Match interrompu à Nantes: «J'ai connu la guerre, ça c'est rien!»

Vahid Halilhodzic n'a pas reculé devant les ultras ayant envahi la pelouse lors du match entre Nantes et Toulouse ce dimanche. L'entraîneur s'est interposé avec des paroles fortes.
Publié: il y a 43 minutes
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Le match a été interrompu à Nantes.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le match Nantes-Toulouse, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, a été définitivement interrompu dimanche après que des supporters nantais ont envahi le terrain et lancé des fumigènes sur la pelouse, ont annoncé le délégué et l'arbitre de la rencontre.

Nantes, 17e et déjà relégué en Ligue 2, et Toulouse, 10e et n'ayant plus rien à jouer, étaient à 0-0 à la 22e minute lorsque des supporters de la Tribune Loire ont envahi la pelouse de la Beaujoire, ce qui a conduit Stéphanie Frappart a renvoyé immédiatement les joueurs aux vestiaires.

«Il a été décidé d'interrompre définitivement la rencontre sur décision du préfet pour des raison de sécurité», a déclaré l'arbitre internationale lors d'une conférence de presse succincte, près de 40 minutes après l'interruption du match.

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Au moment de l'interruption, Vahid Halilhodzic, l'entraineur nantais, est resté sur le bord de la pelouse en invectivant les supporters qui se rapprochaient de lui, tout juste retenu par des membres de la sécurité.

Le technicien de 74 ans est apparu abattu quelques minutes plus tard dans le couloirs de la Beaujoire, expliquant au commentateur de Ligue 1 + qui diffusait la rencontre, qu'il s'agissait là de son dernier «coaching», et que cela lui faisait «très mal». Dans le même temps, au bout de quelques minutes, les supporters nantais ont regagné leur tribune, sécurisée par de nombreux CRS qui n'ont pu éviter quelques échauffourées.

Une cellule de crise, composée du préfet, des représentants des forces de l'ordre, de ceux des deux clubs et des arbitres de la rencontre s'est immédiatement constituée pour décider de l'issue de la rencontre.

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Après plus de trente minutes, Stéphanie Frappart et le délégué de la rencontre se sont présentés devant la presse pour annoncer l'arrêt définitif de la partie.

Waldemar Kita, le propriétaire-président du club et son fils Franck, le directeur général délégué, n'assistaient pas à la rencontre, alors même qu'ils avaient déjeuné avec les joueurs quelques heures plus tôt avant de quitter Nantes.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
34
45
76
2
RC Lens
RC Lens
34
31
70
3
Lille OSC
Lille OSC
34
15
61
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
34
13
60
5
Olympique Marseille
Olympique Marseille
34
18
59
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
34
9
59
7
AS Monaco
AS Monaco
34
6
54
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
34
11
53
9
FC Lorient
FC Lorient
34
-3
45
10
Toulouse FC
Toulouse FC
33
1
44
11
Paris FC
Paris FC
34
-3
44
12
Stade Brestois
Stade Brestois
34
-12
39
13
Angers SCO
Angers SCO
34
-19
36
14
Le Havre AC
Le Havre AC
34
-12
35
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
34
-10
34
16
OGC Nice
OGC Nice
34
-23
32
17
FC Nantes
FC Nantes
33
-23
23
18
FC Metz
FC Metz
34
-44
17
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