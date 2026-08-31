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Belle entrée en matière
Djibril Sidibé expulsé 43 secondes après ses débuts avec Le Mans

Les débuts de Djibril Sidibé avec Le Mans se sont soldés par expulsion extrêmement rapide. Après à peine 43 secondes passées sur le pré, il a commis une grosse faute et a été expulsé. Des débuts éclairs, pas pour les bonnes raisons.
Publié: 16:25 heures
Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
AS Monaco
2
3
6
2
Paris FC
Paris FC
2
3
4
3
Lille OSC
Lille OSC
2
2
4
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
2
2
4
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
2
1
4
6
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
2
1
4
7
RC Lens
RC Lens
2
2
3
8
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
9
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
10
RC Strasbourg
RC Strasbourg
2
-3
3
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
0
2
11
Stade Brestois
Stade Brestois
2
0
2
13
Le Mans FC
Le Mans FC
2
-1
1
14
FC Lorient
FC Lorient
2
-1
1
14
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-1
1
16
Toulouse FC
Toulouse FC
2
-2
1
17
OGC Nice
OGC Nice
2
-3
1
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
2
-5
0
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