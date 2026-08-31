Belle entrée en matière Djibril Sidibé expulsé 43 secondes après ses débuts avec Le Mans

Les débuts de Djibril Sidibé avec Le Mans se sont soldés par expulsion extrêmement rapide. Après à peine 43 secondes passées sur le pré, il a commis une grosse faute et a été expulsé. Des débuts éclairs, pas pour les bonnes raisons.