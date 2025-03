Denis Zakaria se classe au 29e rang des salaires de Ligue 1. Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Blick Sport

Le quotidien français «L’Équipe» a publié ce mercredi le classement des joueurs le mieux payé de Ligue 1. À la 29e position, on retrouve le joueur de la Nati Denis Zakaria. Le Genevois de l’AS Monaco touche un salaire mensuel de 320 000 euros par mois. Un joli pactole, mais toutefois bien éloigné de certains joueurs du PSG.

Le club parisien domine en effet le classement en occupant les douze premières positions, avec Ousmane Dembélé en tête. L’attaquant français touche désormais 1,5 million d’euros brut par mois, devançant ses coéquipiers Marquinhos (1,12 million) et le duo Lucas Hernandez-Achraf Hakimi (1,1 million chacun). Comme le rapporte «L’Équipe», cette hiérarchie salariale reflète l’évolution de la politique du PSG, qui investit davantage dans ses profils défensifs que dans ses stars offensives. Le jeune Warren Zaïre-Emery (950'000 euros) et la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia (900'000 euros) complètent le top 6 parisien.

Défis économiques

En dehors du PSG, l’Olympique de Marseille place sept joueurs dans ce classement, dont Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg à 500’000 euros mensuels. L’Olympique Lyonnais est représenté par Alexandre Lacazette (500’000 euros) et Corentin Tolisso (450’000 euros). À noter que deux nouveaux clubs font leur apparition cette année: le Stade Rennais avec Seko Fofana et Brice Samba (400'000 euros chacun), ainsi que l’OGC Nice avec Gaëtan Laborde (320'000 euros).

Sans grande surprise, le classement met en lumière les écarts considérables qui existent entre le PSG et le reste des équipes françaises. Il souligne également l’importance croissante accordée aux joueurs expérimentés, comme en témoignent les salaires élevés de trentenaires tels que Rabiot, Höjbjerg ou Kondogbia. «L’Équipe» souligne que ce classement intervient dans un contexte particulier pour le football français, confronté à de nouveaux défis économiques. Entre le fair-play financier renforcé de l’UEFA et la crise des droits TV, certains observateurs s’interrogent sur la pérennité de tels niveaux de rémunération à l’avenir.