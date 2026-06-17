Une Coupe du monde à 20 nations débarque à Lausanne

Ce samedi, le Centre sportif de la Tuilière accueillera la 8e édition de la MamboCup, surnommée la «Coupe du monde des communautés». Dès 9h, vingt nations s'affrontent dans un tournoi de football amateur qui réunit depuis 2018 les diasporas de Suisse romande.

Blick Sport

Pour sa 8e édition, le rendez-vous né en 2018, rassemble les communautés de la diaspora établies en Suisse romande autour du ballon rond. Au programme, une journée de compétition et plus de 1000 joueurs sur les différents terrains jouxtant l'antre du Lausanne-Sport. Cette année 26 équipes en provenance de plus de 20 pays seront présentes dans la catégorie masculine.

Les organisateurs précisent: «Les équipes sont sélectionnées en fonction de la représentation communautaire, des performances et du fair-play. Chaque équipe incarne l'esprit de la Suisse multiculturelle». L'équipe de la République Démocratique du Congo sera notamment entraînée par Igor Nganga, coach des M19 du LS.

À l'origine de la manifestation, une idée d'inclusion sociale: offrir aux jeunes issus de l'immigration un cadre pour s'épanouir, dans le sport comme ailleurs. Au fil des éditions, la MamboCup a facilité l'insertion de footballeurs récemment arrivés en Suisse, en les reliant à des clubs communautaires comme le Dardania FC, l'Espagnol FC, le Porto FC ou le Turk Lausanne. Une façon, pour les organisateurs, de favoriser l'inclusion des différentes diasporas dans une Suisse tournée vers la diversité culturelle.

Nouveauté de l'année: le tournoi adulte s'ouvre pour la première fois aux femmes, avec quatre équipes féminines, lui qui était jusqu'ici réservé aux adultes masculins. Des compétitions juniors complètent par ailleurs le programme.

L'événement bénéficie du soutien de l'Association cantonale vaudoise de football, qui met des arbitres à disposition. Au-delà du terrain, la journée prend des airs de festival: DJs de la région, artistes locaux et stands gastronomiques de trois continents. L'entrepreneuriat a aussi sa place, avec un prix de l'entrepreneur de l'année. Dès 18h00, il sera également possible de voir les rencontres de la Coupe du monde.

Rendez-vous le 20 juin au Centre sportif de la Tuilière, route de Romanel 20, à Lausanne dès 9h. Pour plus d'informations.