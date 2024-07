Patrice Evra condamné pour avoir abandonné son ex-femme et ses deux enfants

L'ex-capitaine de l'équipe de France Patrice Evra a été condamné mardi à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour avoir abandonné son ex-femme et ses deux enfants entre mai 2021 et septembre 2023. Des faits que la star continue de contester.

Patrice Evra, qui conteste avoir abandonné sa famille, a interjeté appel, a annoncé son avocat.

Blick Sport

Selon «Le Parisien» et «L'Équipe», le tribunal correctionnel des Hauts-de-Saine a déclaré mardi Patrice Evra coupable d'abandon de famille. L'information, révélée vendredi par les deux médias, a été confirmée par le parquet de Nanterre.

L'ancien capitaine de l'équipe de France écope ainsi d'une peine de 12 mois de prison avec sursis pour avoir abandonné son ex-femme Sandra Evra, ainsi que leurs deux enfants. Des faits qui remontent à une période allant du 1er mai 2021 au 28 septembre 2023.

Patrice Evra nie les faits

L'ancien joueur de Manchester United a ainsi été sommé de verser 4000 euros à son ex-épouse pour le préjudice moral. Il devra en outre s'acquitter d'un montant de 2000 euros pour régler les frais de procédure. Selon le tribunal, Patrice Evra devrait pas moins de 960'000 d'arriérés de pension alimentaire à son ex-femme depuis le mois de juillet 2020.

Contacté par «Le Parisien», l'avocat de Patrice Evra, Me Jérôme Boursican, assure que son client nie les faits et qu'il a interjeté appel. «J'espère que grâce à cette décision, Patrice Evra va enfin comprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'on ne peut pas abandonner femme et enfants du jour au lendemain», a de son côté déclaré Me Nathalie Dubois, avocate de la partie civile.