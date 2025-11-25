Près de 1000 maillots de football sont mis en vente jusqu'au dimanche 30 novembre en plein coeur de Lausanne. Il est également possible d'y vendre une pièce, sous certaines conditions bien sûr.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Impossible de le rater: en pénétrant dans le magasin éphémère de la rue Enning 8, en plein coeur de Lausanne, voilà que trône ce sublime maillot de l'Union soviétique, rouge vif, faucille et marteau sur le coeur.

«C'est un maillot porté par Oleg Protassov», révèle David Herrmann, l'un des trois Alsaciens qui s'occupe du magasin «Vintage Football Area», lequel est maître des lieux jusqu'au dimanche 30 novembre. Permission est donnée de toucher la belle pièce, manches longues, et authentifiée à 100% comme ayant appartenu à l'ancienne légende du Dnipro Dnipropetrovsk et du Dynamo Kiev. «Oui, on est sûrs qu'il a été porté», glisse le spécialiste. Son prix est à la hauteur de l'aura du légendaire attaquant soviétique: 1500 francs.

Des maillots à tous les prix

Mais pas de panique: sur les près de 1000 maillots présentés à Lausanne cette semaine, il y en a pour tous les prix. Celui de la Russie, plus actuel et moins prestigieux, et n'ayant pas été porté par un joueur, coûte par exemple 65 francs. Oui, il y en a pour tous les goûts et toutes les possibilités financières.

Ludovic Legrand et David Herrmann, ce lundi à Lausanne. Photo: DR

Le «pop-up» store, qui a ouvert lundi, était d'ailleurs très bien rempli à l'heure de la visite de Blick en fin d'après-midi, une vingtaine de personnes se montrant très intéressées par les beautés et les trésors contenus dans l'échoppe. Le choix est impressionnant et les trois représentants de «VFA» détachés cette semaine dans le canton de Vaud ont eu la bonne idée de proposer beaucoup de maillots ayant un lien avec la Suisse. Cinq maillots de la Nati sont d'ailleurs affichés en vitrine, dont l'un de Stephan Lichtsteiner, et plusieurs clubs sont également proposés, via différentes années: Sion, Lausanne, Grasshopper, Bâle... Là aussi, les amateurs ne seront pas déçus.

En ligne c'est bien, en vrai aussi

«C'est la deuxième fois que nous venons à Lausanne. La première fois, voilà une année à la même époque, s'était très bien passée et on a décidé de revenir cette fois. Les gens nous connaissent via notre site et nos réseaux sociaux, mais c'est également très bien pour nous d'être présents physiquement. On veut le faire de plus en plus d'ailleurs», explique Ludovic Legrand, le «moins footeux» des huit employés que compte la société alsacienne, mais pas le moins doué pour expliquer le concept.

«Nous avons entre 900 et 1000 pièces présentées ici à Lausanne. On aimerait bien tourner aussi en Europe, à Amsterdam et pourquoi pas en Allemagne, un marché sympa. Mais le problème c'est qu'aucun de nous n'est germanophone, même si on est basés en Alsace», sourit-il. Après? Pourquoi pas l'Angleterre, l'Espagne...

Un maillot, oui, mais lequel?

Cette semaine à Lausanne, le coin des équipes italiennes semble rencontrer un joli succès, mais il n'est de loin pas le seul. Et «VFA» a développé un concept sympa, celui des «boîtes mystères». David Herrmann détaille: «Vous payez 50 euros ou 50 francs suisses et vous nous indiquez simplement la taille et le club que vous ne voulez pas. Si vous êtes fan du Real ou du Barça, vous nous dites juste que vous préférez éviter l'autre club. Et nous, on vous prépare un maillot mystère. On peut même le faire sur place en direct cette semaine à Lausanne. Ça marche assez bien!», explique ce vrai passionné de football.

Comment le concept du magasin est-il né? «Il vient de notre patron, qui voulait acheter un maillot pour son grand-père et ne le trouvait pas. Alors, il a décidé de monter lui-même son business et aujourd'hui, nous sommes la troisième société au monde pour ce qui est des maillots vintage», dévoile l'expert. VFA aurait désormais plus de 80'000 maillots en stock!

Amener son maillot et le vendre, c'est possible

Cette semaine, à Lausanne, il est également possible d'amener son maillot pour le vendre. «Il faut qu'il soit en bon, voire excellent, état, bien sûr, et qu'il représente un certain intérêt. On ne rachète pas tout, mais on regarde chaque pièce qui nous est amenée», promet David Herrmann.

Vintage Football Area, rue Enning 8 à Lausanne, de 10h à 19h tous les jours jusqu'au dimanche 30 novembre.