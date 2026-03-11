Le ministre iranien des Sports a indiqué que la sélection nationale n'allait pas disputer le Mondial 2026. Donald Trump a, lui, affirmé que les footballeurs iraniens étaient les bienvenus aux Etats-Unis.

Blick Sport

L'Iran disputera-t-elle la Coupe du monde de football cet été? Alors que Donald Trump a affirmé que la sélection iranienne était la bienvenue aux Etats-Unis, l'un des trois hôtes du Mondial 2026 en compagnie du Mexique et du Canada, le ministre iranien des Sports a déclaré le contraire. Selon des propos rapportés par le «Frankfurter Allgemeine», Ahmad Donjamali a expliqué que les footballeurs de son pays ne se rendraient pas outre-Atlantique.

«Etant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne sommes en aucun cas en mesure de participer à la Coupe du monde», a-t-il justifié lors d'une interview télévisée. Et Ahmad Donjamali de poursuivre: «Deux guerres nous ont été imposées en l'espace de huit ou neuf mois, et plusieurs milliers de nos concitoyens ont été tués. Nous n'avons donc absolument aucune possibilité de participer.»

Retrait effectif ou intentions?

Le président de la fédération, Mehdi Taj, s'était également exprimé dans le même sens. «Ces événements ne resteront pas sans réponse. Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager d'aller à la Coupe du monde, avait-il déclaré à la télévision iranienne. Quelle personne sensée enverrait son équipe nationale aux Etats-Unis dans ces conditions?»

l avait toutefois précisé que la décision finale reviendrait aux autorités. Pour l'heure, il n'estpas encore clair si le retrait de l'équipe d'Iran était effectif ou s'il s'agissait d'intentions de boycott.