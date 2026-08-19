Malgré sa nouvelle coupe de cheveux, Cristiano Ronaldo a été ménagé pour la reprise du championnat saoudien mardi. Ce qui n'a pas empêché Al Nassr d'écrasé Al-Diriyah (4-1).

Blick Sportdesk

Cristiano Ronaldo est de retour à Al Nassr, avec un nouveau look. Deux jours seulement après son mariage avec Georgina Rodriguez, à Cascais, le Portugais de 41 ans est apparu au centre d’entraînement du club saoudien avec les cheveux teints en blond. «Regardez qui vient d’arriver à Al Nassr!», a écrit le club sur les réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard, la superstar a elle-même publié ses premières photos à l’entraînement. Impossible, cette fois, de passer à côté de sa nouvelle coiffure.

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En raison notamment de sa participation à la Coupe du monde 2026, l’international portugais avait manqué l’intégralité du stage de préparation organisé par Al Nassr à Riyad. Ses coéquipiers de la Seleção, João Félix et la nouvelle recrue Samu Costa, étaient eux aussi absents, mais avaient regagné l’Arabie saoudite plus tôt.

Champion d'Arabie saoudite, Al Nassr a très bien entamé la défense de son titre. Mardi, il a écrasé Al-Diriyah 4-1, notamment grâce à un doublé de João Félix. Cristiano Ronaldo, dont la préparation a été écourtée, avait été ménagé pour cette reprise.

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Cet article a été publié pour la première fois sur abola.pt . Tout comme Blick, cette plateforme d’information portugaise appartient à la maison d’édition Ringier.



