DE
FR

Champion du Community Shield
Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Crystal Palace a créé la surprise en remportant le Community Shield, la SuperCoupe d'Angleterre, en battant le grand favori Liverpool.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
La joie des joueurs de Crystal Palace, vainqueurs dimanche du Community Shield
Photo: Dave Shopland
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le club londonien a vaincu Liverpool aux tirs au but (3-2, 2-2 après le temps réglementaire) dimanche à Wembley.

A lire aussi
A cause de l'OL, Crystal Palace ne peut pas participer à l'Europa League
L'OL est impliqué
Crystal Palace ne peut pas participer à l'Europa League
Les supporters de Palace en colère après leur exclusion de l’Europa League
Ils veulent venir en Suisse...
Les supporters de Crystal Palace manifestent vivement contre l'UEFA

Trois mois après son exploit en finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City (1-0), Crystal Palace s'est offert son premier Community Shield. Les Eagles ont égalisé deux fois, en première et en seconde période, contre le champion d'Angleterre, qui disputait son premier match officiel depuis la mort tragique de son attaquant Diogo Jota dans un accident de voiture début juillet.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Crystal Palace s'est repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, assez chanceux, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateurs en seconde période, les Eagles ont égalisé logiquement par l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d'une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e). Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la