Oscar Piastri (McLaren) a remporté dimanche à Zandvoort le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Il s'est imposé devant le champion du monde en titre Max Verstappen.

Oscar Piastri savoure sa victoire à Zandvoort. Photo: SEM VAN DER WAL

ATS Agence télégraphique suisse

Oscar Piastri a remporté à Zandvoort le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 ce dimanche. L'Australien, qui conforte sa 1re place au classement des pilotes, a devancé le champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull/2e à 1''271) et le Français Isack Hadjar, troisième et qui décroche à 20 ans son premier podium dans l'élite.

Parti en pole position, Oscar Piastri a dominé de bout en bout une course marquée par l'abandon de son coéquipier Lando Norris, deuxième au classement général. Le Britannique a été victime d'un problème mécanique à une dizaine de tours de la fin, alors qu'il était deuxième. Il accuse désormais 34 points de retard sur Piastri au championnat.

Les deux monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber ont par ailleurs terminé hors des points. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 14e, à près de six secondes du top 10, juste devant son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto.