Ramona Bieri

Qu'elles soient amoureuses de fraîche date ou ensemble depuis longtemps, certaines stars du sport ont rendu leur amour public cette année.

Alisha Lehmann et Douglas Luiz

Alisha Lehmann (25 ans) commence l'année 2024 avec un nouvel amour... ressurgi du passé! La footballeuse de l'équipe nationale flirte à nouveau avec son ex, le footballeur Douglas Luiz (26 ans). Après leur séparation à l'automne 2022, le couple est de nouveau amoureux comme jamais.

Photo: Instagram/alishalehmann7

Angelica Moser et Kevin Bozon

Angelica Moser (27 ans) est championne d'Europe de saut à la perche, Kevin Bozon (28 ans) joue au hockey sur glace au HC Ajoie. Le courant passait déjà entre eux depuis environ deux ans, avant qu'ils ne parlent de leur amour à Blick. Ils se sont rencontrés parce que la meilleure copine d'Angelica sortait avec un joueur de Winterthour.

Photo: BENJAMIN SOLAND

Stéphanie Venier et Christian Walder

La rumeur courait depuis un certain temps déjà, mais en janvier, il est devenu clair que l'Autriche avait un nouveau couple de skieurs. Stephanie Venier et Christian Walder ont rendu leur amour public au travers d'une photo commune. Le plus explosif: monsieur était auparavant en couple avec la coéquipière de Stephanie Venier, Cornelia Hütter, et ce pendant une dizaine d'années!

Photo: keystone-sda.ch

Jannik Sinner et Anna Kalinskaya

«Oui, je suis avec Anna, nous voulons que cela reste très privé. Je n'en dis pas plus». C'est par ces mots que Jannik Sinner (23 ans) a rendu publique sa relation avec Anna Kalinskaya (26 ans) fin mai dans le cadre de Roland-Garros. Le tennis avait un nouveau couple d'amoureux. On ne sait pas si la Russe et l'Italien sont toujours en couple. Dernièrement, les rumeurs d'une rupture se sont multipliées.

Photo: Getty Images

AJ Ginnis et Christina Födermayr

Cet été, le spécialiste grec du slalom AJ Ginnis a alimenté les rumeurs en publiant des photos de vacances. On y le voit regarder amoureusement la skieuse de skicross autrichienne Christina Födermayr. Peu après, la confirmation officielle a suivi: les deux sont en couple. Et ce depuis décembre 2023.

Photo: Instagram

Marcel Hirscher

Cet été, Marcel Hirscher (35 ans) a été photographié dans les rues d'Amsterdam (Pays-Bas) avec une femme aux cheveux noirs. Il a confirmé son nouvel amour aux médias autrichiens: «Un cliché un peu malheureux d'un couple heureux - et oui, le type au centre, c'est moi». Marcel Hirscher ne révèle pas qui est la femme à ses côtés. Une seule chose: les deux se sont rencontrés en 2022 et sont tombés amoureux. Avant cela, Marcel Hirscher a été en couple avec Laura Moisl pendant douze ans. Il s'est séparé de la mère de ses deux enfants en 2021, après trois ans de mariage.

Photo: Sven Thomann

Zoé Vergé-Dépré et Jason Joseph

C'était depuis longtemps un secret de polichinelle que le sport suisse comptait un nouveau couple d'amoureux. Mais ce n'est que lors du Gala de l'Aide sportive début novembre que la beach-volleyeuse Zoé Vergé-Dépré (26 ans) et l'athlète Jason Joseph (26 ans) sont apparus pour la première fois en couple. Mais ils ne veulent pas trop parler de leur amour. Jason Joseph: «Ce n'est pas vraiment notre truc».

Photo: Sanjeev Velmurugan

Alors que certains couples ont commencé en 2024 à rendre leur amour public, d'autres avaient déjà franchi une étape supplémentaire. Chez eux, les fiançailles ont eu lieu cette année.

Michelle Gisin et Luca de Aliprandini

Début juin, Michelle Gisin a partagé son grand bonheur avec une photo d'elle en train de s'embrasser. Son ami Luca de Aliprandini lui avait posé la question de toutes les questions. Et la Suissesse a dit oui. Elle et le spécialiste italien du slalom géant traversent la vie ensemble depuis dix ans.

Henrik Kristoffersen et Tonje Barkenes

«L'amour de ma vie a dit oui!», a écrit Henrik Kristoffersen en janvier sur Instagram, annonçant ainsi ses fiançailles avec sa petite amie de longue date Tonje Barkenes. Les deux se connaissent depuis l'école, mais le coup de foudre n'est passé qu'en 2016. Depuis le 14 juillet 2023, la star du ski norvégien et sa dulcinée sont les parents du petit Emil Henrik.

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Mikaela Shiffrin (29 ans) et Aleksander Aamodt Kilde (32 ans) sont considérés comme le couple de rêve du ski depuis qu'ils ont rendu leur amour public en 2021. En avril, l'Américaine et le Norvégien ont enchanté leurs fans avec une bonne nouvelle. Ils se sont fiancés. Et ce, peu de temps après avoir découvert le côté peu reluisant de leur sport. Kilde a chuté au Lauberhorn en janvier et s'est gravement blessé, peu de temps après, Shiffrin a également dû s'arrêter pendant des semaines après une chute.

Manuel Feller et Selina

Pendant ses vacances de rêve en Jamaïque, l'as autrichien du slalom Manuel Feller s'est mis à genoux devant Selina, la mère de ses deux enfants, et lui a demandé si elle voulait devenir sa femme. Sa réponse? «Elle a dit oui», a déclaré Manul Feller en partageant son bonheur sur Instagram.

Alex de Minaur et Katie Boulter

«Nous avions un petit secret», ont écrit Alex de Minaur et Katie Boulter sur Instagram juste avant Noël. Les deux joueurs de tennis professionnels se sont fiancés. L'Australien et la Britannique sont en couple depuis mars 2020.

Pour de nombreux couples de sportifs, les fiançailles datent d'un peu plus longtemps. En revanche, les cloches du mariage ont sonné en 2024.

Priska Nufer et Patrick Ming

Un an exactement après sa demande en mariage, Priska Nufer a épousé civilement son partenaire de longue date Patrick Ming le 3 mai. Deux mois plus tard, le 6 juillet, le mariage religieux a suivi. La spécialiste suisse de la vitesse et son mari sont en couple depuis plus de 13 ans, la demande en mariage a eu lieu pendant les vacances à la plage. Et en Coupe du monde, elle concourt désormais sous le nom de Priska Ming-Nufer.

Thomas Tumler et Svenja

Thomas Tumler vit une année inoubliable. Après des vacances en amoureux aux Maldives, son amie Svenja et lui se sont mariés civilement en mai. Quelques semaines plus tard, ils ont organisé une fête somptueuse avec leur famille et leurs amis dans le Piémont (Italie). Et à peine la nouvelle saison de ski commencée, le Grison a pu fêter la première victoire de sa carrière.

Niels Hintermann et Lara

L'année 2024 est pleine de hauts et de bas pour Niels Hintermann (29 ans). D'abord la troisième victoire en Coupe du monde, puis le mariage civil et religieux avec sa Lara. Inspiré par tout cela, il s'est préparé à la saison de ski - et juste avant le début de celle-ci, il a reçu un diagnostic choc: un cancer des ganglions lymphatiques. Il manque toute la saison. Même dans cette période difficile, Lara est là pour son mari.

Ladina Jenny et Dario Caviezel

Les cloches du mariage ont également sonné chez le couple de snowboardeurs suisses Ladina Jenny et Dario Caviezel après cinq ans de relation. «Mr. & Mrs. Caviezel, 9 août 2024 - un jour que nous n'oublierons jamais», écrivent-ils en partageant les clichés de leur cérémonie.

Joana Heidrich et Stefan Mäder

La joueuse de beach-volley Joana Heidrich et le hockeyeur professionnel Stefan Mäder sont ensemble depuis 2019 et se sont mariés civilement en 2023. Depuis, elle s'appelle Joana Mäder. La fête romantique avec 100 invités n'a eu lieu que cette année. Peu de temps après, le couple a reçu une autre bonne nouvelle. Ils attendent leur premier enfant.

Simon Ehammer et Tatjana Meklau

Aux Jeux olympiques, Simon Ehammer a manqué de peu les médailles au saut en longueur en se classant quatrième. En revanche, il a frappé un grand coup en amour. En septembre, il a épousé sa petite amie de longue date, la skieuse de cross autrichienne Tatjana Meklau, qui s'appelle désormais Tatjana Ehammer.

Ragnhild Mowinckel et Mathias Tangenes

Les mariages étaient très en vogue dans le circuit de ski en 2024. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel, qui a mis fin à sa carrière au printemps, a dit oui à Mathias Tangenes après neuf ans de relation. La fête a eu lieu en Italie avec la famille, les amis et de nombreuses anciennes concurrentes du monde du ski.

De nombreuses autres stars du ski se sont également mariées. Par exemple, le couple américano-canadien retraité Travis Ganong et Marie-Michèle Gagnon, le double champion olympique autrichien Vincent Kriechmayr et Michaela Heider, son compatriote Adrian Pertl, l'Allemande Kira Weidle et la Slovène Ana Bucik, pour n'en citer que quelques-unes et quelques-uns.