La championne du monde Breezy Johnson et la leader du classement Federica Brignone sont favorites à Kvitfjell. Les Suissesses Suter et Gut-Behrami espèrent briller lors de cette étape cruciale de la Coupe du monde de ski alpin.

Corinne Suter a pris la cinquième place du deuxième entraînement à Kvitfjell. Photo: Marco Trovati

ATS Agence télégraphique suisse

Avant les hommes, qui y feront étape dans une semaine, Kvitfjell accueille les meilleures descendeuses du monde avec en tête l'Américaine Breezy Johnson. La championne du monde de Saalbach de la discipline reine fera partie des favorites après avoir enlevé le deuxième entraînement jeudi.

Respectivement cinquième et sixième de cet entraînement, Corinne Suter et Lara Gut-Behrami se sont montrées plutôt rapides. Suffisamment pour apporter une première victoire à la Suisse cette saison en descente chez les femmes? Leader du classement de la discipline et du général, Federica Brignone sera évidemment à surveiller. L'Italienne a brillé à domicile le week-end dernier en remportant les deux géants de Sestrières.