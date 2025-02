Après son week-end de rêve de Crans-Montana, d'autres triomphes attendent l'équipe de Suisse. Mais les Autrichiens, en particulier, n'ont pas particulièrement apprécié la démonstration. Et ils n'ont pas manqué de le faire savoir.

Les Autrichiens critiquent la Suisse et lui lancent un défi

Marcel W. Perren et Ramona Bieri

Treize médailles aux Mondiaux, un triplé puis un doublé à Crans-Montana... C'est peu dire que le ski suisse est en feu en ce mois de février! Mais ça ne plaît pas à tout le monde...

Un triomphe historique en descente est possible

Après la triple victoire suisse de Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney lors de la descente de Crans-Montana samedi, le triomphe total de nos skieurs se dessine également au classement de la Coupe du monde de la discipline reine - Marco Odermatt mène avec une avance de 73 points sur Franjo von Allmen, tandis qu'Alexis Monney occupe la troisième place avec un retard de 185 points. Un triplé suisse au classement de la descente ne s'est produit qu'une seule fois en 58 ans d'histoire de la Coupe du monde. Lors de la saison 1986/87, le Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen s'était adjugé le petit globe devant le roi de la vitesse zurichois Peter Müller et le Schwytzois Franz Heinzer. Ce dernier (champion du monde de descente en 1991) a fortement influencé Franjo von Allmen et Alexis Monney en tant qu'entraîneur de la Coupe d'Europe.

Marco Odermatt fait le bonheur de Mark Streit

La légende du hockey sur glace Mark Streit fait partie des plus grands fans de ski. Le premier All-Star suisse de NHL a maîtrisé l'hiver dernier la fameuse «Streif» à Kitzbühel et assiste depuis la fin de sa carrière en 2017 à presque toutes les courses de Coupe du monde en Suisse. C'était le cas ce week-end à Crans-Montana, où il a visité la piste samedi en compagnie de Niels Hintermann. Après le super-G de dimanche, le Bernois a reçu un cadeau particulier du vainqueur Marco Odermatt: «Odi m'a donné son numéro de dossard. J'en tire un plaisir énorme, pour moi c'est le plus grand!»

Un Suisso-Finlandais écrit l'histoire en descente

Personne ne l'a remarqué ou presque: Sur la «Piste Nationale», outre le trio exceptionnel Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney, un «demi-Suisse» a réalisé une performance qui a marqué l'histoire. Il s'agit d'Elian Lehto qui a réalisé samedi le meilleur résultat de l'histoire finlandaise en descente en se classant dixième. Elian Lehto a été découvert et façonné par le Schwytzois Osi Inglin. En 2022, Osi Inglin a certes mis fin à son activité d'entraîneur en chef du ski alpin en Finlande. Mais comme la fédération finlandaise, qui a peu de moyens, coopère depuis lors avec Swiss-Ski, Elian Lehto s'entraîne désormais régulièrement avec nos top stars. Et le fait que Marco Odermatt et ses copains aient rasé une croix suisse dans les cheveux d'Elian Lehto après la descente des Mondiaux prouve qu'il est parfaitement intégré dans l'équipe suisse de vitesse.

Elina Lehto pose avec la croix suisse rasée lors des championnats du monde de ski. Photo: Sven Thomann

Les pistes critiquées à l'international

Crans-Montana est-elle la station idéale pour accueillir les Mondiaux 2027? Bien que l'ambiance dans les tribunes lors des courses de la Coupe du monde ait été grandiose et que la «Piste Nationale» ait été préparée de manière exemplaire, toutes les stars internationales ne répondent pas à cette question par un «oui» catégorique. Le maestro italien de la vitesse Dominik Paris prononce des mots qui font mal aux oreilles des Valaisans en ce qui concerne la topographie du parcours: «Nous skions ici sur une piste qui se prête merveilleusement bien à un parcours de Coupe d'Europe. Mais la piste n'est pas digne d'une coupe du monde et encore moins d'une descente de championnat du monde, elle est bien trop facile».

Le journaliste vedette autrichien Adi Niederkorn a critiqué le comité d'organisation de Crans-Montana après le week-end dernier pour l'engagement des avions PC-7: «Je m'énerve de voir qu'ici, comme à Wengen et Alta Badia, on fait voler des avions au-dessus de l'aire d'arrivée avant les courses. Lors des Mondiaux 2017, on a vu à quel point c'était dangereux». Adi Niederkorn rappelle qu'il y a huit ans, à Saint-Moritz, un PC-7 des Forces aériennes suisses est entré en collision avec un câble de guidage d'une caméra de télévision pendant le show aérien. Celle-ci s'est ensuite écrasée dans la zone d'arrivée, à quelques mètres seulement de la tribune des spectateurs.

Un jeune Autrichien nous déclare la guerre

D'un point de vue sportif, les Autrichiens n'avaient pas beaucoup de raisons de se réjouir lors de cette répétition générale des Mondiaux: les leaders Vincent Kreichmayr (descente) et Raphael Haaser (super-G) ont dû se contenter de la quatrième place, tandis que Stefan Eichberger a réalisé avec sa septième place en descente son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde après sa sixième place à Gröden. Et Stefan Eichberger déclare effrontément la guerre à la Suisse en vue des Mondiaux 2027, malgré ses résultats moyens : «Nous, les jeunes Autrichiens, avons encore besoin d'accumuler les kilomètres en Coupe du monde de descente. Mais je crois que dans un ou deux ans, notre situation ressemblera à celle des Suisses actuellement».

Le jeune Autrichien Stefan Eichberger veut se mesurer aux Suisses. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Mikaela Shiffrin ne s'attend plus à des questions

Le manager autrichien de Mikaela Shiffrin, Kilian Albrecht, résume la situation sur ORF: «Il y a des skieurs et des skieuses qui n'atteignent même pas les 100 courses de Coupe du monde dans leur carrière». Et voilà que Mikaela Shiffrin en a gagné 100. L'exceptionnelle athlète américaine a établi ce fabuleux record en 278 courses. «Elle est sans doute contente maintenant que ce soit fini. Car maintenant, plus personne ne lui parlera de ces fameuses 100 victoires», assure Kilian Albrecht.

Réponse à toutes les questions : Mikaela Shiffrin. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Une fracture du pouce à l'origine de son plus grand succès

Même les plus grands de son pays la félicitent: lorsque Cornelia Öhlund (19 ans) réalise le meilleur temps de la deuxième manche du slalom de Sestrières et obtient ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde avec une 5e place, la légende du ski suédois Pernilla Wiberg l'accueille avec bienveillance. La double championne olympique et quadruple championne du monde félicite Cornelia Öhlund sur les médias sociaux. Le coup de l'adolescente vient d'ailleurs de nulle part: elle skie actuellement avec un pouce cassé voilà un mois!

Cornelia Öhlund brille lors de la deuxième manche de Sestriere. Photo: keystone-sda.ch

Les champions du monde sont en feu

Le vent a-t-il tourné après les Mondiaux? Pas vraiment. Quatre champions et championnes du monde s'affrontent lors des courses de vitesse masculines à Crans-Montana et lors des courses techniques à Sestrières - trois d'entre elles et eux s'imposent immédiatement. L'apogée de Saalbach se poursuit. Avec Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Federica Brignone (deux fois), les champions du monde continuent de gagner en Coupe du monde. Seule Camille Rast ne peut pas confirmer sa médaille d'or tout de suite, le faute à une chute malencontreuse.

Encore de l'or suisse aux Mondiaux?

Les Mondiaux ne sont pas finis! Après les journées de rêve de Saalbach, les Mondiaux juniors se déroulent maintenant à Tarvisio, en Italie. Les deux descentes auront lieu jeudi. Le programme s'étend sur une semaine jusqu'au 6 mars. La sélection suisse se présente ainsi: Chez les femmes, Stefanie Grob, Janine Mächler, Faye Buff, Alina Willi, Shaienne Zehnder, Sue Piller, Dania Allenbach et Sina Fausch seront au départ. Chez les hommes, Philipp Kälin, Giuliano Fux, Sandro Manser, Yann Schrag, Gabin Janet, Joel Bebi, Robert Clarke et Jack Spencer.