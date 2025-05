Arsenal fait preuve de résilience en arrachant un match nul 2-2 à Liverpool, malgré un retard initial de 2-0 et une expulsion. Ce point précieux ne suffit cependant pas à sécuriser leur deuxième place en Premier League.

Mikel Merino, auteur de l'égalisation pour Arsenal face à Liverpool, le 11 mai 2025 à Anfield Photo: PETER POWELL

AFP Agence France-Presse

Arsenal, mené 2-0 puis réduit à dix, a ramené dimanche un point de chez Liverpool (2-2), le champion d'Angleterre, un résultat insuffisant cependant pour mettre à l'abri sa deuxième place à deux journées de la fin.

Les Gunners, menés 2-0 à la mi-temps, ont trouvé les ressources pour égaliser puis tenir, en infériorité numérique, à Anfield.

Mais ce quatrième match nul en six journées de Premier League (contre une victoire et une défaite) fragilise encore la deuxième place qu'ils détiennent depuis fin 2024, à une semaine d'un sommet contre Newcastle, leur plus proche poursuivant.

Arsenal (2e, 68 pts) ne compte en effet plus que deux longueurs d'avance sur les Magpies (3e, 66 pts). Manchester City (4e, 65 pts) se trouve trois points derrière les Londoniens.

La défense centrale des Gunners a connu deux moments d'absence dimanche en l'espace de deux minutes, et Cody Gakpo (20e) puis Luis Diaz (21e, 2-0) en ont profité.

Créer un avantage

Mais les visiteurs ont aussi su exploiter les vulnérabilités défensives de leurs hôtes dans une seconde période à leur avantage.

Ils ont rattrapé leur retard sur une tête de Gabriel Martinelli (47e, 2-1) puis une autre de Mikel Merino (70e), à l'affût après une frappe de Martin Odegaard repoussée par Alisson Becker sur un poteau.

Le milieu espagnol a été exclu après un tacle qui lui a valu un deuxième carton (79e), sans conséquence au tableau d'affichage.

Liverpool a failli l'emporter au bout du temps additionnel, mais une faute a été commise dans l'action menant au but d'Andy Robertson (90e+6).

La rencontre a été marquée par des sifflets de supporters de Liverpool envers Trent Alexander-Arnold, le défenseur emblématique des Reds qui a annoncé son départ du club en fin de saison. Il a été hué à son entrée en jeu par une partie du public (67e), d'autres l'ont applaudi.