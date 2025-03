Le PSG doit l'emporter à Anfield pour poursuivre l'aventure

Les joueurs du PSG doivent gagner à Liverpool pour poursuivre leur aventure en Ligue des champions. Photo: MOHAMMED BADRA

Dominant dans les grandes largeurs et dans tous les secteurs de jeu mercredi dernier, mais d'une incroyable inefficacité offensive, le PSG veut encore croire à sa qualification en quart de finale. Pour battre Liverpool, Paris devra compter sur l'international français, irrésistible depuis le début de l'année, mais aussi sur Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour briser la défense de fer de Liverpool.

Mais est-ce possible que Liverpool, son armada et sa star Mohamed Salah puissent se faire marcher dessus deux fois de suite par le même adversaire? Chez eux, à Anfield, les Reds vont forcément se réveiller, hausser leur niveau de jeu et tenter de casser le rythme, comme ils ont déjà fait mercredi dernier.

Portés par Luis Enrique, l'homme de la «remontada» barcelonaise de 2017 et qui a déjà trouvé les leviers psychologiques pour motiver son équipe à renverser le Barça la saison dernière en quart de finale (défaite 2-3 face à Barcelone au Parc des Princes, puis victoire 4-1 au retour), les Parisiens – désormais sans Kylian Mbappé – devront réaliser le match qu'il faut malgré la jeunesse de l'effectif.

Le Barça en bonne position

Le FC Barcelone, vainqueur 1-0 du Benfica à Lisbonne au match aller, est bien placé pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions mardi (18h45). L'Inter Milan et le Bayern Munich aussi.

Cette victoire acquise grâce à un but du Brésilien Raphinha donne aux Blaugrana un avantage certain. D'autant plus qu'elle a été acquise après 70 minutes disputées à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Pau Cubarsi. Mais les hommes d'Hansi Flick doivent se méfier des Portugais, qui pourront cette fois compter sur Zeki Amdouni, malade au match aller. L'international suisse a d'ailleurs marqué ce week-end en championnat lors de la victoire du Benfica contre le Nacional Madère (3-0).

L'Inter et le Bayern sur la bonne voie

L'Inter Milan de Yann Sommer dispose d'un matelas un peu plus confortable après son succès 2-0 sur la pelouse du Feyenoord. Pas sûr toutefois que le portier bâlois ne soit suffisamment rétabli de sa fracture du pouce droit pour pouvoir tenir sa place à San Siro (21h00).

Quant au Bayern Munich, rien ne semble pouvoir entraver son accession aux quarts de finale après sa victoire souveraine face à Leverkusen (3-0). En Bavière, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont pas eu voix au chapitre et ont été plombés par l'expulsion de Nordi Mukiele en deuxième période.