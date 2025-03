Luis Campos (à dr.) n'était pas content à la mi-temps du match entre le Paris SG et Liverpool. Photo: AFP

Mercredi soir, les Parisiens avaient de quoi être frustrés par la tournure des événements lors de leur huitième de finale aller de Champions League face à Liverpool. Après avoir largement dominé les Reds durant la majeure partie de la rencontre, le PSG a plié en toute fin de match sur un but d'Harvey Elliott à la 87e minute. Cruel pour l'équipe du Parc des Princes qui aurait au minimum mérité un match nul tant sa prestation a été bonne.

Mais outre ce but tardif, une autre scène a retenu l'attention mercredi soir dans la capitale française. Durant la mi-temps, le conseiller Luis Campos a tenté de rattraper les arbitres pour leur passer un savon. La raison de sa colère? Un contact à la 25e minute de jeu entre le défenseur de Livepool Ibrahima Konaté et le joueur parisien Bradley Barcola.

L'action qui s'est déroulée à l’entrée de la surface de réparation n'a finalement pas été sanctionnée malgré l'intervention de la VAR. De quoi rendre fou de rage le dirigeant portugais du PSG. Sur les images captées par «Canal+», on entend Luis Campos invectiver les directeurs de jeu: «C'est rouge ou pénalty! C'est rouge ou pénalty partout dans le monde!». Il y a fort à parier que le but annulé à son équipe quelques instants plus tard n'a pas aidé Luis Campos à se contrôler durant ce moment tendu.

Ibahima Konata (à dr.) a-t-il fait faute sur Bradley Barcola lors du match entre le PSG et Liverpool? Photo: keystone-sda.ch

Battu 0-1 sur sa pelouse, le Paris SG devra donc réaliser un exploit lors du match retour à Anfield Road face à Mohamed Salah et ses coéquipiers dans une semaine.