Le FC Sion de Didier Tholot reste sur deux défaites de suite. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Le derby romand entre Sion et Servette est au programme de la 32e journée de Super League cet après-midi dès 16h30. Les Valaisans et les Genevois restent sur deux défaites et doivent donc réagir.

Servette vise le titre, Sion le maintien

Sion n'a pas encore totalement écarté l'éventualité de devoir jouer un barrage. Quant au Servette, après avoir été leader, il a connu un sérieux coup de mou qui a permis à Bâle de passer en tête.

Deux autres matches auront lieu cet après-midi. A 14h15, Lugano recevra Saint-Gall, tandis que Lucerne accueillera les Young Boys dès 16h30.