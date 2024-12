La série noire de Marc-Andre Hüsler continue. Sorti au premier tour de l'ATP 250 de Hong Kong, le tennisman suisse n'a plus remporté de matchs sur le circuit ATP depuis avril dernier.

Marc-Andrea Hüsler trahi par son service à Hong Kong. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Marc-Andrea Hüsler (ATP 159) a été sorti au 1er tour de l’ATP 250 de Hong Kong. Issu des qualifications, le Zurichois s’est incliné 2-6 6-4 6-3 devant le Français Alexandre Muller (ATP 67).

Un joueur en manque de confiance

En panne de service avec seulement 48 % de réussite en première balle, Marc-Andrea Hüsler n’a pas tenu la distance face à un adversaire qu’il affrontait pour la première fois. Le jeu de service perdu à 2-1 au troisième set lui a été fatal.

On rappellera que Marc-Andrea Hüsler n’a plus gagné une seule rencontre dans le cadre de l’ATP Tour depuis sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi de Munich en avril dernier. Marc-Andrea Hüsler va mettre maintenant le cap sur Melbourne où il sera en lice dans les qualifications de l’Open d’Australie avec l’espoir de rejoindre Stan Wawrinka et Dominic Stricker dans le tableau principal.