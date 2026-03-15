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Cyclisme
Isaac Del Toro s'adjuge Tirreno-Adriatico, Milan remporte la dernière étape

Impressionnant de bout en bout, Isaac Del Toro s’offre Tirreno-Adriatico avec autorité. Le jeune Mexicain boucle la semaine 40 secondes d’avance au général.
Publié: 17:24 heures
L'Italie réussit bien à Del Toro, qui s'était révélé l'an dernier sur le Giro.
Photo: Massimo Paolone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune prodige mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire dans une course par étapes cette saison. L'Italien Jonathan Milan s'est offert la dernière étape.

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Isaac Del Toro (UAE) avait assuré son triomphe au général en terminant l'avant-dernière étape samedi avec 42 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari. Ralenti par une chute dans le final de la dernière étape à San Benedetto del Tronto, il a bénéficié de la règle qui permet aux coureurs dans cette situation d'être classés dans le temps du peloton. La chute a mis hors-jeu le rival de Milan au sprint, Jasper Philipsen.

Del Toro a terminé cette course d'une semaine avec 40 secondes d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, Pellizzari reculant d'une place pour finir troisième après la dernière journée. Le Mexicain de 22 ans a également remporté les maillots par points et de meilleur jeune grâce à sa prestation impressionnante au terme d'une semaine exigeante en Italie centrale, rendue plus difficile par des conditions humides et deux étapes de montagne éprouvantes vendredi et samedi.

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