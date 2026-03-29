Toujours invaincue, la Suisse continue d’impressionner au Championnat du monde. Le CC Glaris de Marco Hösli s’offre un troisième succès en autant de rencontres en battant le Japon 8-3, rejoignant ainsi la Suède en tête.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse emmenée par le skip Marco Hösli poursuit sa série de succès au Championnat du monde aux États-Unis. Le CC Glaris a remporté sa 3e victoire en trois matches contre le Japon 8-3.

Face aux Japonais, eux aussi invaincus jusqu’alors, le score était de 3-3 après cinq ends à Ogden, dans l’Utah. Le quatuor glaronnais composé de Justin Hausheer, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli a attendu le 8e end pour voler leur première pierre du match et prendre l’avantage 5-3. Lors de la manche suivante, le skip japonais Riku Yanagisawa a manqué sa dernière pierre, ce qui a permis aux Helvètes de réaliser un coup de trois et de pousser leurs adversaires à l'abandon.

Au classement, la Suisse partage la première place avec la Suède, qui a également remporté ses trois premières rencontres. Toutes les autres nations ont déjà essuyé au moins une défaite. Elle disputera son prochain match dimanche soir contre la République tchèque (22h en Suisse).