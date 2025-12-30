Salome Kora s’apprête à faire ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver ! Après un test de performance réussi, la sprinteuse devient pousseuse de Debora Annen et voit son rêve pour Cortina 2026 se rapprocher. Muswama Kambundji est également à un pas des JO.

Matthias Dubach

Après trois participations aux Jeux d’été, Salome Kora rêve désormais de faire ses débuts olympiques en hiver. Et il semble aujourd’hui que la sprinteuse saint-galloise pourrait atteindre cet objectif à une vitesse record!

Cette saison, la débutante en bobsleigh n’a pris part qu’à deux courses en tant que pousseuse au cours de sa courte carrière, avant d’être absente en décembre pour un camp d’entraînement d’athlétisme prolongé en Afrique du Sud.

Mais lors de la journée la plus importante de l’hiver, Kora a retrouvé toute sa vitesse sur la glace. Dimanche, à Oberhof (Allemagne), la fédération suisse Swiss Sliding a réuni tous ses pousseurs pour un duel impitoyable contre la montre. Une journée décisive pour les chances olympiques.

Kora se hisse au deuxième rang des Suisses les plus rapides

C’est sur la base de ces performances que la fédération recompose les équipes pour les épreuves de Coupe du monde de janvier à St-Moritz et Altenberg (Allemagne), véritables répétitions générales pour les Jeux olympiques. Les pousseuses les plus rapides sont attribuées aux meilleures pilotes.

Sans surprise, Nadja Pasternack reste la pousseuse suisse la plus rapide et forme l’équipe de pointe avec la pilote Melanie Hasler. Mais Kora se classe deuxième parmi les sept femmes présentes à Oberhof, avec un temps de 5,77 secondes.

Ainsi, la sprinteuse, qui faisait initialement partie de l’équipe de la pilote argovienne Inola Blatty, est désormais associée à Debora Annen, la numéro 2 suisse. Quel coup d’éclat! Salome Kora peut désormais envisager une participation aux Jeux olympiques, non seulement comme remplaçante, mais au cœur de la course de bob à deux.

Muswama Kambundji se bat pour une place de départ

Muswama Kambundji, autre figure emblématique de l’athlétisme suisse, est également en progression. La sœur de la championne du monde de haies Ditaji Kambundji a réalisé le troisième meilleur chrono. Elle fera ses départs en Coupe du monde à la place de Kora dans le traîneau de Blatty.

La perspective est séduisante: si la Suisse réussit à devancer le Canada dans la lutte pour la troisième place olympique, la famille Kambundji pourrait ajouter un chapitre hivernal inédit à son histoire. Même si seuls deux bobs suisses se qualifient, Muswama Kambundji aurait de bonnes chances d’être présente à Cortina en tant que remplaçante.

Des surprises et des changements pour d’autres athlètes

La journée de test à Oberhof a été moins favorable pour Mara Morell. La fille de l’ancien pousseur des champions du monde Curdin Morell perd sa place habituelle dans le bob de Debora Annen et devra se présenter aux courses de janvier en tant que remplaçante de Melanie Hasler.

Chez les hommes, aucune décision définitive concernant d’éventuels changements d’équipe n’a encore été prise. Mais il est clair qu’un nouveau venu issu de l’athlétisme, le Schaffhousois Enrico Güntert, est également bien placé pour prendre part aux Jeux olympiques d’hiver 2026. Les sélections olympiques définitives auront lieu à la mi-janvier.