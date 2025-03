Le joueur Kyshawn George a été blessé lors de ses débuts à Miami. Le Valaisan a reçu un coup de coude involontaire de Bam Adebayo, le forçant à quitter le terrain. Malgré sa performance de 10 points et 8 rebonds, le Heat l'emporte 106-90.

Kyshawn George réconforté par son équipe après avoir reçu ce malheureux coup de coude de Bam Adebayo. Photo: Marta Lavandier

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier match à Miami. Lors de cette rencontre remportée 106-90 par le Heat, le Valaisan a reçu un coup de coude involontaire de Bam Adebayo, le blessant à la mâchoire. La gravité de sa blessure n’a pas encore été précisée. Avant de quitter le terrain lors du quatrième quarter, Kyshawn George avait inscrit 10 points – 4 sur 14 au tir – et cueilli 8 rebonds.

Pas la même ambiance pour Atlanta

La soirée fut plus rose pour Clint Capela. Un panier au buzzer de Caris LeVert a offert une victoire 132-130 à Atlanta sur le parquet de Memphis. Elle permet aux Hawks de bénéficier d’un matelas confortable de 7 victoires sur la 11e place de la Conférence Est.

Face à un adversaire privé de son atout no 1 Ja Morant blessé, Atlanta a inscrit les 7 derniers points de la rencontre. La contribution de Clint Capela dans ce succès fut toutefois assez modeste avec un temps de jeu limité à 16 minutes, 11 points, 4 rebonds et un différentiel de -9 qui fait tache. En revanche, le no 1 de la draft Zaccharie Risacher a brillé en attaque avec ses 27 points, soit son troisième meilleur total de la saison.