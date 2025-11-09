Retour perdant pour Kyshawn George. Malade la veille, le Valaisan n'a pas réussi à empêcher une 8e défaite consécutive des Wizards cette saison.

Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi de Dallas samedi. Photo: John McDonnell

ATS Agence télégraphique suisse

Le retour de Kyshawn George, malade et forfait la veille face à Cleveland, n'a pas suffi aux Wizards pour renouer avec la victoire samedi en NBA. Washington s'est incliné 111-105 face aux Dallas Mavericks pour subir leur huitième défaite consécutive.

Présent dans le cinq de base, Kyshawn George a cumulé 10 points (à 3/9 au tir), 3 assists, 2 rebonds et 1 interception. L'ailier valaisan a terminé cette partie, dont le meilleur marqueur fut l'ailier des Mavs Naji Marshall (30 points en sortant du banc), avec un différentiel de -1.

Niederhäuser rétrogradé en G-League

Cette défaite est la neuvième pour les Wizards en dix matches, dont la seule victoire de la saison a été enregistrée à Dallas le 24 octobre. Washington n'a toujours pas remporté la moindre victoire sur son parquet depuis le début de cet exercice 2025/26.

Le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a par ailleurs fait ses débuts en G-League, l'antichambre de la NBA, samedi. Le Fribourgeois a réussi 10 points, 12 rebonds, 4 assists et 3 contre dans un match gagné 102-97 par les San Diego Clippers face aux Stockton Kings. Il a fini avec un impressionnant différentiel de +22.