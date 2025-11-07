Les Clippers de Yanic Niederhäuser s'inclinent en Arizona

Le basketteur suisse Yanic Konan Niederhäuser a fait une brève apparition lors de la défaite des Los Angeles Clippers contre les Phoenix Suns (115-102) en NBA. Malgré le peu de temps de jeu, le rookie fribourgeois a marqué 4 points, dont un dunk spectaculaire.

Yanic Konan Niederhäuser (à droite) a dû attendre le «garbage time» pour fouler le parquet des Phoenix Suns. Photo: Ross D. Franklin

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse était en lice lors du seul match de NBA programmé jeudi soir. Mais Yanic Konan Niederhäuser et les Los Angeles Clippers se sont inclinés 115-102 sur le parquet des Phoenix Suns, en Arizona.

Le Suisse s'illustre rapidement

«YKN», qui revient d'une blessure à une cheville, est entré à 2'37 de la fin du match, alors que la messe était dite en faveur des Suns. Le rookie fribourgeois a quand même eu le temps de s'illustrer en marquant deux paniers (4 points), dont un dunk, en captant un rebond, et en réussissant un contre.

Phoenix a pu compter sur ses stars Jalen Green (29 pts), qui faisait ses débuts sous le maillot des Suns, et Devin Booker (24 pts). La franchise de l'Arizona a ainsi signé une 4e victoire en 9 matches, alors que les Clippers affichent un bilan de 3 succès pour 5 revers.