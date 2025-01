Basketball Les Hawks de Clint Capela s'incline face à un grand LeBron James

Soirée difficile pour les Suisses en NBA. Clint Capela et les Hawks s'inclinent face aux Lakers (119-102), tandis que Kyshawn George et les Wizards perdent contre les Pelicans (132-120). LeBron James établit un nouveau record avec 563 matches à 30 points ou plus.