Tony Parker Senior, père de l'icône du basket français Tony Parker, est décédé à 70 ans. L'annonce a été faite lundi par son fils dans un communiqué à l'AFP. La disparition, qualifiée de «brutale et inattendue», laisse un «vide immense» dans la famille Parker.

Tony Parker Senior, père de la star du basket français, est décédé à 70 ans

Tony Parker Senior, père de la star du basket français, est décédé à 70 ans

«Ce départ laisse un vide immense», a déclaré Tony Parker, évoquant son père comme «un père inspirant». Photo: AFP

Blick Sport

Tony Parker Senior, ancien basketteur américain et père de l’icône du basket français Tony Parker, est décédé à l’âge de 70 ans. L’annonce a été faite lundi par Tony Parker lui-même dans un communiqué transmis à l’AFP.

«Ancien joueur de basket et figure profondément aimée, Tony Parker Senior (...) a transmis (à sa famille) sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l’homme et l’athlète que Tony est devenu», a souligné son fils. Les circonstances de sa disparition, qualifiée de «brutale et inattendue», n’ont pas été rendues publiques.

«Un vide immense»

Pour Tony Parker, ancien meneur emblématique des Spurs de San Antonio, la perte est immense: «Ce départ laisse un vide immense», a-t-il déclaré, évoquant son père comme «un père inspirant» et un «repère essentiel» pour ses enfants. Tony Parker Senior était également le père de TJ Parker, ancien entraîneur de l’Asvel, et de Pierre Parker, lui aussi ancien joueur.

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior a fait ses débuts dans le basket universitaire aux États-Unis, jouant pour Loyola University Chicago entre 1973 et 1977. Il a ensuite poursuivi sa carrière professionnelle en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, avant de poser ses valises en France, où il a porté les couleurs de Denain.

Au-delà de ses exploits sur le terrain, Tony Parker Senior laisse le souvenir d’un père passionné et d’un mentor dont l’héritage a profondément marqué ses fils et, à travers eux, le basket français.