Un tournoi U18 de l'Euroligue à Abou Dhabi a été annulé samedi après des explosions dans les Emirats arabes unis. Cette décision vise à garantir la sécurité des participants face à la montée des tensions régionales.

AFP Agence France-Presse

L'Euroligue, qui organise notamment la plus importante compétition européenne de basket, a annoncé samedi l'annulation d'un tournoi de qualification U18 qui se tenait à Abou Dhabi, après que des explosions ont secoué les Emirats arabes unis.

Les qualifications pour le tournoi «NextGen Euroleague», qui rassemble plusieurs équipes européennes U18, ont été annulées «afin de garantir la sécurité de tous les participants» et «compte tenu de la situation dans la région», a indiqué l'Euroligue dans un communiqué.

Salves de missiles

Cet arrêt fait suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Golfe, les Etats-Unis et Israël ayant mené une série de frappes contre l'Iran qui a riposté par des salves de missiles.

Les Emirats arabes unis ont déclaré avoir intercepté des missiles iraniens. Des explosions ont également été entendues à Abou Dhabi, où un civil a été tué, selon le ministère de la Défense local.

La compétition avait bel et bien débuté samedi, avec un match opposant l'AS Monaco au club grec de l'Aris Salonique. La rencontre a été une première fois interrompue, avant l'annulation totale de l'événement.



