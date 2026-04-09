Joel Embiid pourrait manquer le début des play-off NBA en raison d'une opération de l'appendicite.

Cette star de la NBA opérée de l'appendicite juste avant les play-off

Cette star de la NBA opérée de l'appendicite juste avant les play-off

ATS Agence télégraphique suisse

Joel Embiid, MVP 2023 de la NBA, va être opéré jeudi de l'appendicite, ont annoncé les Philadelphia 76ers. Cette intervention tombe à un peu plus d'une semaine du début des play-off.

Embiid va être opéré jeudi après-midi à Houston (Texas), écrit dans un communiqué la franchise qui y affronte les Rockets dans la soirée. Les 76ers n'ont pas apporté plus de précision sur la longueur de l'absence de leur pivot All-Star.

Beaucoup de blessures ces dernières années

Elu MVP en 2023, Joel Embiid a vu sa carrière freinée ces dernières années par plusieurs blessures et opérations, notamment au niveau des genoux.

L'Américano-Camerounais a retrouvé cette saison un bon niveau avec 26,9 points, 7,7 rebonds et 3,9 passes en moyenne, mais n'a pour l'instant disputé que 38 matches sur 79 avec ses coéquipiers.

Les 76ers sont actuellement 8es de la conférence Est (43v-36d), en position de barragistes, mais peuvent encore espérer la 6e ou 5e place d'ici dimanche, de quoi intégrer directement les play-off qui débutent le 18 avril. Les barrages commencent eux le 14 avril.