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Un dernier défi pour la star
LeBron James annonce rejoindre Philadelphie

La superstar de la NBA LeBron James annonce qu'il rejoint les 76ers de Philadelphie après son départ de Los Angeles. Un dernier défi enthousiasmant pour le «King».
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
LeBron James passe de la côte ouest à la côte est.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

A 41 ans, LeBron James (41 ans) s'offre un dernier défi après son départ des Los Angeles Lakers. La superstar de la NBA va s'engager pour deux saisons avec les Philadelphie 76ers. L'information a été dévoilée ce vendredi par le journaliste d'ESPN Shams Charania. 

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LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, va disputer une 24e saison dans le championnat nord-américain. «Le King», quadruple champion NBA, avait annoncé fin juin son départ des Los Angeles Lakers, où il était arrivé en 2018 et avec laquelle il avait remporté le titre en 2020.

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