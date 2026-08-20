À 37 ans, James Harden prolonge aux Cavaliers pour 97 millions de dollars sur trois ans. L'ancien MVP, arrivé en février, a été décisif en play-off, portant Cleveland en finale de Conférence Est.

ATS Agence télégraphique suisse

James Harden a signé à près de 37 ans un nouveau contrat de trois ans pour un montant de 97 millions de dollars avec les Cavaliers, ont annoncé jeudi ses agents à la chaîne sportive ESPN. Il était arrivé à Cleveland en février.

L'arrière-meneur, ancien MVP, a contribué au bon parcours des «Cavs» en play-off jusqu'en finale de la Conférence Est, en marquant 19,2 points de moyenne par match. Le no 3 de la draft 2009 avait atteint la finale du championnat avec le Thunder d'Oklahoma City en 2012, au côté notamment du Vaudois Thabo Sefolosha.

James Harden a ensuite vécu ses meilleures années au sein des Houston Rockets, avec lesquels il a été MVP en 2018. Onze fois All-Star, celui que l'on surnomme «The Beard» à cause de sa barbe épaisse, a aussi porté le maillot des Brooklyn Nets, des Philadelphie 76ers et des Los Angeles Clippers. Il a été champion olympique avec les Etats-Unis à Londres en 2012 et champion du monde en 2014.