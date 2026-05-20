New York s'est imposé après prolongation lors de l'acte I de la finale de Conférence Est (115-104). Auteur de 38 points, dont 15 dans le 4e quart-temps, Jalen Brunson a été le grand artisan de ce succès.

AFP Agence France-Presse

Devant leur bouillant public, les New York Knicks ont réussi l'un des plus grands retours de l'histoire des play-offs NBA pour s'imposer 115-104 après prolongation face aux Cleveland Cavaliers lors du premier match de la finale de Conférence Est. Maladroits et menés de 22 points à 7'52 de la fin du temps réglementaire, les Knicks ont trouvé les ressources pour arracher une prolongation et s'imposer, dans le sillage de Jalen Brunson, immense avec 38 points (15 sur 29 au tir), dont 15 dans le 4e quart-temps.

«Il nous a portés quand on avait besoin de lui», a salué Mikal Bridges à propos de son meneur. «On apprend de nos erreurs», a ajouté l'arrière, mentionnant le match 1 de la finale de conférence Est 2025, un souvenir qui hante encore le Madison Square Garden, une défaite en prolongation face aux Pacers.

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Neuf jours après une qualification express contre les Philadelphia 76ers, les Knicks ont dominé les Cavaliers 44-12 lors des 12 dernières minutes de jeu (7 dans le temps réglementaire, 5 en prolongation), validant le deuxième plus grand retour gagnant dans un 4e quart-temps en play-offs depuis 1997 (record de 24 points par les Clippers).

Harden muselé

Les Cavaliers, 48 heures après une qualification à Détroit lors du match 7 de leur deuxième tour, ont eux complètement raté leur fin de match, incapables de s'ajuster et à court d'énergie. Ils avaient pourtant maîtrisé une grande partie de la rencontre grâce à Donovan Mitchell (29 points). «Je suis très fier de la façon dont le groupe a joué, on a produit du grand basket pendant trois quart-temps», a tenté de positiver l'entraîneur des visiteurs Kenny Atkinson. Le technicien, ancien adjoint des Bleus vice-champions olympiques à Paris en 2024, n'a quasiment pas utilisé ses temps morts alors que son équipe prenait l'eau en fin de partie: «Je préfère les garder» en cas de nécessité, a-t-il répondu.

Les «Cavs» se sont retrouvés presque incapable de marquer sur la fin, à l'image du meneur James Harden (15 points à 5 sur 16 au tir, 3 passes), qui a complètement raté son retour à ce niveau huit ans après. Le célèbre barbu, MVP 2018, a été constamment ciblé par Brunson lors des attaques des Knicks sur la fin, avec succès, pendant que Sam Merrill manquait de peu la balle de match derrière l'arc pour les «Cavs».

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«Evidemment, nous n'y serions pas arrivés si Jalen Brunson n'avait pas joué comme un MVP, il a été phénoménal», a encore loué le coach des Knicks Mike Brown. A l'attaque près du cercle, à mi-distance ou de loin, le chouchou du public a tout réussi dans le «money time», sa spécialité.

«La ville va prendre feu»

Après l'avoir ratée 24 saisons d'affilée, les Knicks et leurs bouillants supporters vivent une deuxième finale de Conférence Est de suite. Battus l'an passé par les Indiana Pacers (4-3), les New-Yorkais ont l'occasion de se qualifier pour leur première finale NBA depuis 1999, afin de viser un premier titre depuis 1973. «La ville va prendre feu», si les Knicks sont sacrés champions, prédit auprès de l'AFP John Guercio Jr., «fan depuis la naissance» de cette franchise historique et populaire.

Les Cavaliers, sacrés en 2016, retrouvent eux la finale de conférence pour la première fois depuis 2018 et la fin du deuxième passage de LeBron James. Si la soirée s'est achevée sur un succès, les Knicks devront mieux débuter leurs prochaines rencontres, notamment Karl-Anthony Towns (13 points, 13 rebonds). Mikal Bridges (18 pts) a lui trouvé la cible deux fois de loin dans le dernier quart-temps, participant à la remontée folle des siens.