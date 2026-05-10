Oklahoma City Thunder reste invaincu en play-off NBA 2026. Samedi, OKC a balayé les Lakers 131-108 à Los Angeles, porté par Ajay Mitchell (24 points, 10 passes) et Shai Gilgeous-Alexander (23 points).

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

ATS Agence télégraphique suisse

Tenant du titre, Oklahoma City est toujours invaincu dans les play-off 2026 de NBA. Le Thunder a cueilli samedi son troisième succès en trois matches face à des Lakers désormais au pied du mur.

OKC, qui avait «balayé» Phoenix 4-0 au 1er tour, s'est facilement imposé 131-108 samedi sur le parquet des Los Angeles Lakers. L'arrière belge du Thunder Ajay Mitchell (24 points, 10 assists, 4 rebonds) fut le meilleur marqueur du match.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander ne fut pas en reste, lui qui a compilé 23 points, 9 passes décisives, 4 rebonds et 2 contres. L'absence de leur maître à jouer Luka Doncic, blessé, pèse décidément trop lourd dans le camp des Lakers de LeBron James (19 points, 8 assists et 6 rebonds samedi).

A l'Est, les Cavaliers ont en revanche décroché le succès de l'espoir face aux Pistons. Propulsé par les 35 points de Donovan Mitchell, Cleveland a battu Detroit 116-109 pour n'être plus mené que 2-1 dans cette demi-finale de Conférence. Les Cavs ont aussi pu compter sur James Harden (19 points, 7 passes) pour clore la partie.