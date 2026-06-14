Les Knicks sont champions 53 ans après leur dernier titre!

Les New York Knicks ont remporté leur troisième titre NBA, en s'imposant chez les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama samedi. Il s'agit du premier sacre de la franchise depuis 53 ans!

Un succès 94-90 une nouvelle fois arraché dans les dernières minutes a permis aux Knicks de remporter la finale 4-1 pour achever un printemps exceptionnel de phase finale. À l'image du reste de la série, Victor Wembanyama n'a pas trouvé la solution face aux New-Yorkais, finissant avec 19 points, mais 3 seulement dans le dernier quart-temps, 14 rebonds, 2 passes et 5 contres.

Le Français de 22 ans, pour ses premiers play-offs dans sa troisième saison NBA, a réussi à emmener ses jeunes Spurs jusqu'à la finale. Mais il a largement buté sur la dernière marche face à un collectif plus expérimenté et bien plus efficace dans les moments clés.

Jalen Brunson le patron

Le meneur des Knicks Jalen Brunson (29 ans) a été exceptionnel pour terminer le travail. Le joueur drafté seulement en 33e position en 2018 n'est autre que le fils de Rick Brunson, qui jouait avec les Knicks lors de la dernière finale de la franchise, perdue en 1999 face aux Spurs. L'entraîneur de New York Mike Brown, arrivé à l'intersaison, faisait partie des adjoints des Spurs de Gregg Popovich en 1999.

Après plus d'un demi-siècle de désillusions, la franchise new-yorkaise aux fans électriques a enfin décroché son troisième trophée après 1970 et 1973, promettant une nuit de fête dantesque dans Manhattan.