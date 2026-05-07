Les Spurs égalisent, New York fait le break

Les San Antonio Spurs ont surmonté la déception du premier match pour corriger les Minnesota Timberwolves 133-95 mercredi en play-off NBA. A l'Est, New York mène désormais 2-0 contre Philadelphie.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Spurs égalisent ainsi à 1-1 dans leur demi-finale de conférence Ouest, au meilleur des sept matches, avant deux déplacements à Minneapolis vendredi et dimanche. Vexés par leur défaite inaugurale devant leur public, les Spurs ont fait souffler la tempête sur les Wolves, sous l'impulsion de Victor Wembanyama (19 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 contres).

Auteur d'un record NBA en play-offs avec 12 contres mais effacé en attaque lundi, «Wemby» a attaqué la rencontre de façon énergique, marquant rapidement sept points en se projetant au rebond offensif, et à la réception d'un alley-oop acrobatique. De'Aaron Fox (16 pts), beaucoup plus inspiré que lors du match 1 et Stephon Castle (19 pts) ont contribué au succès des jeunes Spurs, dont la plupart découvrent les play-off, que la franchise retrouve pour la première fois depuis 2019.

Les Timberwolves, deux fois finalistes sortants de la conférence Ouest, ont été trop maladroits (35 sur 88 à 39,8%), aucun de leurs leaders ne parvenant à peser en attaque, ni Julius Randle (12 pts), ni Anthony Edwards (12 pts), toujours en sortie de banc après son retour de blessure.

Les Knicks maîtrisent les 76ers

De leur côté, les New York Knicks ont dominé les Philadelphia 76ers 108-102 et mènent 2-0 leur demi-finale de conférence Est. Dans une rencontre restée très serrée - jamais plus de 7 points d'écart et 25 changements de leader - les Knicks ont su maîtriser les dernières minutes, grâce notamment à leur meneur Jalen Brunson (26 points, 6 passes), et à Karl-Anthony Towns, précieux avec 20 points, 10 rebonds et 7 passes malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Privés de Joel Embiid (cheville, hanche), les 76ers, écrasés lors du premier match, ont réussi à résister avec Tyrese Maxey (26 points, 6 passes), mais ont manqué d'adresse dans les derniers instants (12 points inscrits dans le dernier quart-temps). Ils auront l'occasion de répondre vendredi en accueillant le troisième match.

Les Knicks viennent de remporter leurs cinq dernières rencontres de play-off, après avoir été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, de quoi les lancer en direction d'une nouvelle finale de conférence Est après celle perdue en 2025 contre les Indiana Pacers.