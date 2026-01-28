Les Wizards de Kyshawn George renouent avec la victoire

Kyshawn George a brillé avec 19 points lors du succès de Washington face à Portland en NBA. Le Valaisan a contribué au réveil des Wizards après neuf défaites consécutives.

ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George et les Wizards ont renoué avec la victoire mardi en NBA. Battu dans ses neuf dernières parties, Washington a battu Portland 115-111 pour cueillir son 11e succès de la saison. Touché à une cheville trois jours plus tôt face à Charlotte, Kyshawn George a parfaitement tenu sa place face aux Trail Blazers, au lendemain de sa nomination pour le tournoi des «Rising Stars» du All-Star week-end. Le Canado-Suisse a même brillé.

L'ailier valaisan a certes manqué d'adresse (5/16 au tir), mais il a tout de même inscrit 19 points en rentrant 4 de ses 10 tentatives à 3 points. Il a également réussi 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour un différentiel de +19.

Six petites minutes pour Niederhäuser

Le bras de Kyshawn George n'a pas (trop) tremblé lorsqu'il s'est retrouvé sur la ligne des lancers-francs à 15''5 de la fin du match alors que son équipe menait 112-111. Il a réussi une de ses deux tentatives, Khris Middleton rentrant quant à lui ses deux lancers-francs pour sceller le score à 6''5 du «buzzer».

Egalement retenu pour le tournoi des «Rising Stars», le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à 6 minutes de jeu dans un match gagné 115-103 par Los Angeles sur le parquet du Utah Jazz. Entré en jeu en fin de match, le pivot fribourgeois a manqué le seul tir qu'il a tenté. Les Clippers en sont à 16 succès dans leurs 19 dernières parties.