Les Clippers ont écrasé Brooklyn 126-89 pour signer un huitième succès en neuf matches et consolider leur place dans le Top 10 à l’Ouest. Aligné cette fois, Yanic Konan Niederhäuser a joué sept minutes pour 4 points, dans un match vite plié par Los Angeles.

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers en NBA

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers en NBA

ATS Agence télégraphique suisse

Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA. Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89 dimanche pour cueillir un huitième succès dans leurs neuf derniers matches.

Resté sur le banc jeudi lors du derby de Los Angeles remporté face aux Lakers, Yanic Konan Niederhäuser a cette fois-ci été aligné. Le «rookie» fribourgeois n'a toutefois eu droit qu'à sept minutes de jeu, réussissant 4 points et 2 rebonds, dans une rencontre où les Clippers ont pourtant très vite fait la différence.

Portée par Kawhi Leonard (28 points, dont 21 en première mi-temps), la franchise californienne a pris jusqu'à 38 points d'avance dans le deuxième quart-temps (64-26) avant de dérouler. Elle affiche toujours moins de 50% de victoires (21 succès, pour 24 défaites), mais a gagné 15 de ses 18 dernières parties.