Une bagarre générale éclate lors d'un match de NBA

Une bagarre générale a éclaté lors du succès des Pistons à Charlotte. De son côté, le Thunder a ramené un succès précieux de son déplacement chez les Lakers, lundi en NBA.

Cade Cunningham a marqué 33 points pour les Pistons qui ont mis fin à Charlotte à la série de neuf victoires consécutives des Hornets avec un succès (110-104), éclipsé par une bagarre générale qui a vu quatre joueurs expulsés.

Un affrontement déjà houleux entre les Pistons, leaders de la Conférence Est, et les Hornets, équipe actuellement la plus en forme de toute la ligue, a dégénéré en chaos au milieu du troisième quart-temps lorsque Moussa Diabaté, le pivot français de Charlotte, a commis une faute sur Jalen Duren, le pivot de Détroit.

Coup au visage

Diabaté et Duren se sont affrontés front contre front, et l'Américain de 22 ans a repoussé son adversaire d'un coup de la main au visage. Cela a déclenché une bagarre générale qui a donné lieu à des échauffourées et des coups de poing un peu partout sur le terrain.

Après plusieurs minutes d'interruption, les arbitres ont expulsé Duren et son coéquipier de Détroit, l'ailier fort Isaiah Stewart, ainsi que deux joueurs de Charlotte, Diabaté et l'ailier Miles Bridges. Stewart a quitté le banc en courant pour se joindre à la bagarre, tentant de frapper Bridges, qui a donné un coup de poing à Duren alors que les esprits s'échauffaient.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un autre incident s'est produit au quatrième quart-temps lorsque l'entraîneur principal des Hornets, Charles Lee, a été expulsé, ulcéré par une faute sifflée contre son équipe. Lee a dû être maîtrisé par des membres du staff technique de Charlotte avant d'être escorté hors du terrain.

«C'était un très bon match»

Malgré la défaite, le coach a salué la prestation des siens, capables de rivaliser pendant longtemps avec Détroit. «C'était un très bon match pour nous», a estimé Lee. «Les Pistons sont la meilleure équipe à l'Est et imposent une grande intensité physique. Mes joueurs ont répondu à chaque temps fort et à cette dureté», a-t-il souligné.

Interrogé sur l'altercation entre Diabaté et Duren, Lee a affirmé que «deux gars se sont disputés violemment, puis les choses ont dégénéré à partir de là». L'entraîneur de Détroit, J.B. Bickerstaff, a lui clairement rejeté la responsabilité de cet incident sur les joueurs de Charlotte, affirmant que Duren s'était simplement défendu.

«Je déteste que ça ait dégénéré à ce point. Mais si quelqu'un vous frappe, vous avez le devoir de vous protéger, et c'est ce qui s'est passé ce soir», a-t-il assuré. Détroit demeure leader de la Conférence Est avec cinq victoires de plus que les New York Knicks, alors que Charlotte reste à la 10e place, la dernière qualificative pour les play-in.

Le Thunder solide sans son MVP

À Los Angeles, le Thunder d'Oklahoma City a amélioré son bilan à 41 victoires pour 13 défaites en battant les Lakers (119-110). Jalen Williams a marqué 23 points pour le champion en titre qui était une fois de plus privé de sa star canadienne Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP 2025, blessé au niveau des abdominaux, sera remplacé par Alperen Sengun, le pivot turc des Houston Rockets, lors du All-Star Game prévu le 15 février à Los Angeles.

Luka Doncic, touché à la cuisse, était une nouvelle fois forfait pour les Lakers. LeBron James a inscrit 22 points pour la franchise californienne mais sa maladresse à trois points a couté cher aux Lakers, qui ont cédé en fin de match. Les joueurs de JJ Redick sont en cinquième place de la Conférence Ouest, toujours largement dominée par le Thunder.

Mitchell et Harden portent Cleveland

À Denver, Donovan Mitchell a terminé avec 32 points et James Harden en a ajouté 22 pour permettre aux Cleveland Cavaliers de surmonter le triple-double de Nikola Jokic et de battre les Nuggets (119-117). Jokic a fini avec 22 points, 14 rebonds et 11 passes décisives pour Denver. Ce quatrième succès d'affilée place les Cavaliers en quatrième position à l'Est, tandis que la troisième place des Nuggets à l'Ouest est menacée par les Rockets de Houston.