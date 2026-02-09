DE
Le Fribourgeois a inscrit 15 points
Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves

Yanic Konan Niederhäuser a brillé dimanche en NBA. Le Fribourgeois a marqué 15 points en 17 minutes lors de la victoire des Clippers 115-96 contre Minnesota. Kawhi Leonard a dominé avec 41 points et 8 rebonds.
Niederhäuser (14/de dos) et les Clippers se sont imposés sur le parquet de Minnesota dimanche
Photo: Bailey Hillesheim
Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser sont allés s'imposer 115-96 sur le parquet de Minnesota dimanche en NBA. L'intérieur fribourgeois a brillé face aux Timberwolves. Le «rookie» de bientôt 23 ans a pleinement profité des 17 minutes de jeu auxquelles il a eu droit. Il a inscrit 15 points, à une unité de son record en NBA, rentrant les 5 tirs qu'il a tentés ainsi que 5 de ses 7 lancers-francs. Il a en outre capté 6 rebonds, ajoutant 2 passes décisives et 1 contre.

Avec ses 15 points, Yanic Konan Niederhäuser fut même le deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Kawhi Leonard. Celui-ci a marqué 41 points (avec un 5/11 à 3 points), réussissant en outre 8 rebonds et 4 interceptions pour permettre aux Clippers de décrocher le 25e succès de la saison en 52 parties disputées.

Les Clippers ont forcé la décision en fin de troisième quart grâce à un partiel de 17-3 qui leur a permis de compter 21 longueurs d'avance à l'entame de l'ultime période (80-59). Désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest, ils affichent cinq victoires de plus que Memphis (11e à l'Ouest). Absent samedi face à Brooklyn en raison d'une douleur au genou droit, Kyshawn George a fait son retour dans l'alignement de Washington dimanche face à Miami. 

Mais l'ailier valaisan s'est cette fois-ci blessé à la cheville gauche, ce qui l'a contraint à quitter définitivement le terrain à 7' de la fin du troisième quart. George a tout de même inscrit 13 points en 19 minutes passées sur le parquet. Son équipe s'est finalement inclinée 132-101 face au Heat, qui a pu compter sur Kasparas Jakucionis et Bam Adebayo (22 points chacun) pour faire la différence et infliger aux Wizards leur 38e défaite de la saison.

