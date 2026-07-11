Bam Adebayo a mis une droite à son ex-coéquipier

Bam Adebayo du Miami Heat a frappé son ancien coéquipier Tyler Herro vendredi à Las Vegas lors de la Summer League. L'altercation aurait été provoquée par des messages privés divulgués sur les réseaux sociaux.

AFP Agence France-Presse

Le pivot du Miami Heat Bam Adebayo a frappé son ancien coéquipier Tyler Herro lors d'une altercation survenue vendredi à Las Vegas en marge de la Summer League, selon plusieurs médias américains. Le Heat a déclaré être «au courant, mais ne pas souhaiter faire de commentaires» sur cet incident, qui, selon la chaîne ESPN, s'est produit sur un terrain d'entraînement aménagé dans un hôtel de Las Vegas.

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Plusieurs sources ont déclaré au média The Athletic qu'après un échange verbal, «Adebayo s'est approché de Herro et, sans hésiter, lui a asséné un coup de poing».

L'altercation aurait pour origine des captures d'écran de messages privés de Herro divulgués sur les réseaux sociaux, après son transfert aux Milwaukee Bucks dans le cadre de l'échange qui a envoyé la star grecque Giannis Antetokounmpo à Miami en juin. Herro y critiquait le rendement d'Adebayo au regard de la prolongation de contrat et du salaire que ce dernier a obtenus de Miami.

«Sans commentaire»

Plus tôt dans la journée, avant que l'incident ne soit rendu public, Herro avait parlé en termes élogieux de sa relation avec le Heat et ses anciens coéquipiers lors d'une interview diffusée sur Prime à l'occasion d'un match de la Summer League opposant les jeunes équipes de Miami et Milwaukee.

«Tout va bien à Miami, avait déclaré Herro. J'ai revu quelques gars, le staff technique... tout va bien entre nous à Miami.» Alors qu'il quittait la salle, Herro, qui a joué sept saisons avec Adebayo à Miami, a été interrogé sur son accrochage avec celui-ci. «Mon seul commentaire, c'est «sans commentaire"», a-t-il répondu, selon le quotidien «South Florida Sun Sentinel».