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Match fou à Oklahoma
Wembanyama et les Spurs en finale après un exploit chez le Thunder

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont réalisé l'exploit de se hisser en finale de la NBA samedi. Ils ont dominé le Thunder d'Oklahoma City 111-103 lors d'un match 7 très disputé.
Publié: 06:41 heures
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Les Spurs de Victor Wenbanyama ont réalisé l'exploit de se hisser en finale de la NBA samedi.
Photo: AP Photo/Nate Billings
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AFP Agence France-Presse

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont réalisé l'exploit et se sont qualifiés samedi pour la finale NBA, après leur victoire chez le Thunder d'Oklahoma City 111-103 au terme d'un match 7 très disputé dans cette finale de la conférence Ouest.

Wembanyama, qui pour ses premiers play-offs jouait le premier match 7 de sa carrière, a porté des Spurs agressifs et concentrés, compilant 22 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre dans un affrontement héroïque face au champion en titre.

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