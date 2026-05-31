Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont réalisé l'exploit de se hisser en finale de la NBA samedi. Ils ont dominé le Thunder d'Oklahoma City 111-103 lors d'un match 7 très disputé.

Wembanyama et les Spurs en finale après un exploit chez le Thunder

Wembanyama et les Spurs en finale après un exploit chez le Thunder

AFP Agence France-Presse

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont réalisé l'exploit et se sont qualifiés samedi pour la finale NBA, après leur victoire chez le Thunder d'Oklahoma City 111-103 au terme d'un match 7 très disputé dans cette finale de la conférence Ouest.

Wembanyama, qui pour ses premiers play-offs jouait le premier match 7 de sa carrière, a porté des Spurs agressifs et concentrés, compilant 22 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre dans un affrontement héroïque face au champion en titre.