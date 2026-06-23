Giannis Antetokounmpo transféré au Miami Heat!

Le double MVP Giannis Antetokounmpo, sacré en 2021 avec les Bucks, va quitter Milwaukee pour le Miami Heat, comme l'annonce «ESPN». Les Boston Celtics étaient également en lice pour acquérir le Grec.

Le Grec de 31 ans, superstar élue MVP en 2019 et 2020, va connaître seulement sa deuxième franchise NBA et gonfler les espoirs de titre du Heat, qui n'a plus soulevé le trophée depuis 2013. Il a été échangé par Milwaukee à Miami en compagnie de son coéquipier Bobby Portis contre un package de plusieurs joueurs et de choix de draft.

Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis et trois choix de draft dont celui de cette année font le chemin inverse et ont été envoyés aux Bucks. Le repêchage aura lieu demain à Brooklyn. Cet échange a été préféré par Milwauke à l'offre faite par les Boston Celtics qui étaient également sur les rangs pour s'attacher les services de Giannis Antetokounmpo.