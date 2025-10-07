DE
Coup de pub
LeBron James à la retraite? Un canular!

LeBron James avait donné rendez-vous à ses fans pour une grande annonce ce mardi soir. Elle se résume finalement à un coup de pub... pour une marque de cognac.
LeBron James ne prendra pas se retraite tout de suite...
Ce mardi, LeBron James (40 ans) avait promis à ses fans «la décision des décisions», sur le coup de 18 heures. Le monde du basket retenait son souffle, redoutant l’annonce de sa retraite. Finalement, la star de la NBA a pris tout le monde à contre-pied: il s’agissait d’une campagne publicitaire pour une célèbre marque de cognac.

Cet après-midi, LeBron James a en effet réagi de manière ironique, avec des émojis, à une publication de la marque sur le réseau social X. La marque en question, française, a été contactée par le quotidien L'Équipe. Elle a confirmé que la vidéo était une publicité pour leur alcool.

Cette fausse annonce aura eu le mérite d'inquiéter ses fans. Depuis l'annonce de sa «décision des décisions» les spéculations sur les billets de match se sont multipliés et les prix ont pris l'ascendant. Pour rien...

