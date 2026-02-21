Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser se sont inclinés 125-122 face aux Lakers vendredi à Los Angeles. Aligné 13 minutes, le Fribourgeois a inscrit 6 points, mais Luka Doncic a brillé avec 38 points pour les Lakers.

Les Lakers battent les Clippers dans le derby de LA

ATS Agence télégraphique suisse

Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont connu la défaite vendredi dans le derby de Los Angeles. Les Clippers se sont inclinés 125-122 sur le parquet des Lakers. Aligné durant 13 minutes dans cette partie, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception vendredi, pour un différentiel de -3. L'équipe du «rookie» fribourgeois a dominé les débats sous les panneaux (42 rebonds à 32), mais a manqué d'adresse.

Les Clippers n'ont ainsi rentré que 8 de leurs 21 tirs à 3 points (38%), avec un 4/6 dans cet exercice pour leur star Kawhi Leonard (31 points au total). Les Lakers affichent quant à eux 55% de réussite dans ce domaine (17/31), grâce notamment à un 8/14 de Luka Doncic (38 points vendredi, ainsi que 11 assists et 6 rebonds).

Emmenés par Alondes Williams (25 points, 10 rebonds), les Wizards ont quant à eux battu pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures les Pacers (131-118). Washington évoluait sans son ailier valaisan Kyshawn George, victime d'une contusion à un orteil du pied gauche la veille face à Indiana.