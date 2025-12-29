En juin dernier, Yanic Konan Niederhäuser est devenue le cinquième basketteur suisse à être repêché en NBA. À New York, notre journaliste a passé un moment privilégié en sa compagnie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un géant parmi les géants. Au milieu de New York, je me suis retrouvé avec Yanic Konan Niederhäuser sur un roof top de la ville qui ne dort jamais. Si le basketteur culmine à plus de deux mètres, il ne paraissait pas autant impressionnant avec les tonnes de béton et de verres entourant la terrasse à 360 degrés.

Autour du Fribourgeois, toute sa famille était réunie. La veille, il était devenu le quatrième Suisse de NBA. Son nom avait été appelé en 30e position par Adam Silver, grand manitou du prestigieux championnat.

S'en est alors suivi un marathon médiatique invraisemblable pour le natif de Frasses (ou Fräschels, c'est selon). Et, au milieu de tout cela, cinq minutes pour Blick. Notre interview en français et en allemand a été interrompue par... Steve Ballmer, propriétaire de Microsoft et des Los Angeles Clippers. Son nouvel employeur, donc.

La veille, nous avions longuement échangé sur son ambition de s'établir dans la grande Ligue entre deux photos prises pour l'occasion. Point de Steve Ballmer pour nous interrompre, mais juste quelques badauds venant lui demander sa taille. Avec le sourire, le Fribourgeois a gentiment pris la peine de répondre à toutes ces sollicitations.

En quelques jours, la vie de Yanic Konan Niederhäuser a changé. De très bon basketteur universitaire, il est devenu l'un des 450 éléments à intégrer l'une des 30 franchises de NBA. Un monde, voire une galaxie d'écart.

Cela n'a pourtant rien changé. Entouré de ses parents, grands-parents et de ses proches, «YKN» profitait simplement de ce moment. On aurait pu imaginer une boîte bling-bling ou le toit d'une building vertigineux pour célébrer un tel moment. Le bâtiment était certes vertigineux pour certains (dont l'auteur de ces lignes...), mais n'avait rien de fastueux.

Non, même si Yanic Konan Niederhäuser est devenu multi-millionnaire du jour au lendemain, il n'a pas changé et a profité d'un moment rare avant de traverser les États-Unis où sa nouvelle vie l'attendait de pied ferme. Ce soir-là, j'ai eu l'occasion de connaître davantage un jeune simple doublé d'une personne agréable à côtoyer. C'est évidemment mon coup de cœur 2025.