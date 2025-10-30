La NBA approuve la vente record des Lakers

Les propriétaires d'équipes NBA ont approuvé la vente record des Los Angeles Lakers cédés par la famille Buss à Mark Walter. La NBA informe ce jeudi.

1/2 Les Los Angeles Lakers vont être vendus pour 10 milliards de dollars Photo: Abbie Parr

ATS Agence télégraphique suisse

«La transaction doit être conclue sous peu», écrit la NBA dans un communiqué. Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Luka Doncic doivent être vendus à l'homme d'affaires Mark Walter pour environ 10 milliards de dollars, avait appris ESPN en juin, un record pour la NBA.

La famille Buss possède les Lakers depuis 1979. La patronne actuelle, Jeanie Buss, restera à son poste pendant encore cinq ans, selon l'accord passé entre les deux parties.

Mark Walter, qui possède déjà des parts dans la franchise, est le directeur général de la holding TWG Global, qui a constitué un impressionnant portefeuille d'équipes sportives professionnelles, dont les Los Angeles Dodgers (baseball), en plein World Series, et les Los Angeles Sparks (WNBA). S'y ajoutent aussi la Billie Jean King Cup de tennis et l'écurie Cadillac qui sera engagée en Formule 1 dès l'année prochaine.

Depuis le rachat des Lakers par le fantasque Jerry Buss en 1979, les Californiens ont multiplié les stars (Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James), les titres (11 pour un total de 17 de la franchise, le dernier en 2020), et les revenus grâce à une notoriété mondiale.

L'annonce intervient un peu plus de deux mois après l'accord des propriétaires de franchises pour la vente de l'autre équipe historique de la NBA, les Boston Celtics (18 titres), pour 6,1 milliards de dollars.