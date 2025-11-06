Les Houston Rockets ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en NBA, battant les Memphis Grizzlies 124-109. Amen Thompson et Alperen Sengün ont brillé respectivement 28 et 20 points, tandis que Clint Capela a contribué à ce succès avec 6 points.

Les Houston Rockets sont sur la bonne orbite

1/4 Clint Capela s'est fait l'auteur de 6 points jeudi. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Les Houston Rockets évoluent sur la bonne orbite en NBA. L'équipe de Clint Capela, auteur de 6 points, a fêté un cinquième succès consécutif en s'imposant 124-109 sur le parquet des Memphis Grizzlies.

Les éléments les plus décisifs dans le succès des Rockets ont été l'Américain Amen Thompson et le Turc Alperen Sengün. Ils ont respectivement inscrit 28 et 20 points.

Kyshawn George a pour sa part marqué 9 points avec les Washington Wizards. Cela n'a pas empêché son équipe de subir un net revers 136-107 à Boston contre les Celtics. Les Wizards restent sur six défaites de suite.