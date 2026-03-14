Un panier inscrit par Kevin Durant à 7''6 du «buzzer» a permis à Houston de battre La Nouvelle-Orléans 107-105 vendredi en NBA.

ATS Agence télégraphique suisse

Un tir à 7 secondes du «buzzer» signé Kevin Durant a offert la victoire à Houston 107-105 contre La Nouvelle-Orléans vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela sont ainsi repassés provisoirement au 3e rang de la Conférence Ouest, avec 41 victoires pour 25 défaites.

Kevin Durant fut l'homme du match avec ses 32 points, 6 rebonds et 5 assists. La superstar des Rockets a ainsi parfaitement su réagir après sa piètre performance (11 points) livrée deux jours plus tôt dans un match perdu face à Denver. Amen Thompson (23 points, 12 rebonds, 8 passes décisives) a également brillé face aux Pelicans.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun, touché au dos, Clint Capela a passé 22 minutes sur le parquet. L'intérieur genevois a fait son job, cumulant 9 points - à 4/6 au tir - 5 rebonds, 4 contres et 2 assists. Les Rockets disputaient vendredi le premier des cinq matches consécutifs qu'ils doivent jouer à domicile. L'occasion peut-être d'enchaîner enfin à nouveau deux succès d'affilée: la franchise texane n'y est pas parvenue dans ses huit dernières sorties, connaissant à chaque fois une défaite suivie d'une victoire.